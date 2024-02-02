بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الخير بحجازة قبلي في قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد الخير بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص والتى أجريت بالجهود الذاتية في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص، وجمع غفير من أهالي قرية حجازة قبلي.



وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بإفتتاح بيتاً من بيوت الله تعالي، داعياً المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم، مشيرًا إلى إهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا ، بأنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية علي مساحة ٤٢٥ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيه، وأن وزارة الأوقاف فرشت المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

وأشار جبر، إلى أنه على هامش الافتتاح تم تكريم ٧٠ طفلا تشجيعاً لهم على المشاركة المتميزة بمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"، والتى انطلقت الشهر الماضى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، لبناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

جدير بالذكر، أن خطبة الجمعة، حملت عنوان "من دروس الإسراء والمعراج الفرج بعد الشدة".