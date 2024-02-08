جامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات سمبوزيوم الخزف الدولى للشباب

اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات سيمبوزيوم الخزف الدولي للشباب في دورته الثامنه بكلية التربية النوعية، بالتعاون مع كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والذي أقيم في الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير الجارى.

شهد فعاليات حفل الختام الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية التربية النوعية، والدكتورة ميرفت السويفى، أستاذ الخزف المتفرغ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان والمشرف العام على السمبوزيوم، والدكتور عمرو عبد القادر محمود، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب والمشرف التنفيذي على السمبوزيوم، والدكتورة بدرية حسن، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد كامل، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة رشا فوزى، قومسير السمبوزيوم، والدكتور إبراهيم دسوقى، قومسير مساعد السمبوزيوم، وفنانو مصر والدول العربية ولفيف من المهتمين وطلاب الكلية.

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن هذا السمبوزيوم أعطى مؤشراً على اهتمام الجامعة بكل الفنون والثقافات التي تساهم في تبادل الخبرات، وأن الجامعة تسعى دائما إلى تشجيع مثل هذه الفعاليات الفنية الثقافية.

وأكد عكاوى أن ماشاهده اليوم أكثر من مجرد عمل فني، وإنما مجموعة من المهارات والخبرات المتميزة، موصياً بالاهتمام بعلم الصخور لأنه وثيق الصلة بفن النحت ويساهم في إثرائه، ومشيداً بكلية التربية النوعية ومجهوداتها الملموسة في المجالات الإبداعية المختلفة.

من جانبه، قدم الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لكل ما تقدمه كلية التربية النوعية من أنشطة، مرحباً بضيوف السمبوزيوم، ومشيداً بالروح الجماعية والعمل الإبداعي المتميز الذي تم تقديمه طوال أيام السمبوزيوم.

فيما أشارت الدكتورة ميرفت السويفي، إلى أهمية تبادل المعرفة والفن في مثل هذه الملتقيات التي تشهد تفاعلا حقيقيا بين الشباب.

وقال إن هذا هو الهدف الأسمى لإقامة مثل هذه الفعاليات، مشيدةً بالبيئة في قنا والخامات الطبيعية الموجودة التي كان لها دور بارز في إنجاح السمبوزيوم، مؤكدة أن هذا السمبوزيوم يهدف إلى التنمية المستدامة لإبداع شباب الخزفيين.