عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة جنوب الوادى تختتم فعاليات سمبوزيوم الخزف الدولى للشباب

معرض السمبوزيوم
معرض السمبوزيوم

اختتمت جامعة جنوب الوادى، فعاليات سيمبوزيوم الخزف الدولي للشباب في دورته الثامنه بكلية التربية النوعية، بالتعاون مع كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، والذي أقيم في الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير الجارى.

شهد فعاليات حفل الختام الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية التربية النوعية، والدكتورة ميرفت السويفى، أستاذ الخزف المتفرغ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان والمشرف العام على السمبوزيوم، والدكتور عمرو عبد القادر محمود، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب والمشرف التنفيذي على السمبوزيوم، والدكتورة بدرية حسن، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد كامل، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية، والدكتورة رشا فوزى، قومسير السمبوزيوم، والدكتور إبراهيم دسوقى، قومسير مساعد السمبوزيوم، وفنانو مصر والدول العربية ولفيف من المهتمين وطلاب الكلية.

 

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في قنا

بنسبة نجاح85.77%.. اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بقنا

 

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن هذا السمبوزيوم أعطى مؤشراً على اهتمام الجامعة بكل الفنون والثقافات التي تساهم في تبادل الخبرات، وأن الجامعة تسعى دائما إلى تشجيع مثل هذه الفعاليات الفنية الثقافية.

وأكد عكاوى أن ماشاهده اليوم أكثر من مجرد عمل فني، وإنما مجموعة من المهارات والخبرات المتميزة، موصياً بالاهتمام بعلم الصخور لأنه وثيق الصلة بفن النحت ويساهم في إثرائه، ومشيداً بكلية التربية النوعية ومجهوداتها الملموسة في المجالات الإبداعية المختلفة.

من جانبه، قدم الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الشكر لرئيس الجامعة لدعمه المستمر لكل ما تقدمه كلية التربية النوعية من أنشطة، مرحباً بضيوف السمبوزيوم، ومشيداً بالروح الجماعية والعمل الإبداعي المتميز الذي تم تقديمه طوال أيام السمبوزيوم.

فيما أشارت الدكتورة ميرفت السويفي، إلى أهمية تبادل المعرفة والفن في مثل هذه الملتقيات التي تشهد تفاعلا حقيقيا بين الشباب.

وقال إن هذا هو الهدف الأسمى لإقامة مثل هذه الفعاليات، مشيدةً بالبيئة في قنا والخامات الطبيعية الموجودة التي كان لها دور بارز في إنجاح السمبوزيوم، مؤكدة أن هذا السمبوزيوم يهدف إلى التنمية المستدامة لإبداع شباب الخزفيين.

 

معرض السمبوزيوم

IMG-20240208-WA0024
IMG-20240208-WA0024
IMG-20240208-WA0021
IMG-20240208-WA0021
IMG-20240208-WA0020
IMG-20240208-WA0020
IMG-20240208-WA0022
IMG-20240208-WA0022
IMG-20240208-WA0025
IMG-20240208-WA0025
IMG-20240208-WA0028
IMG-20240208-WA0028
IMG-20240208-WA0027
IMG-20240208-WA0027
IMG-20240208-WA0030
IMG-20240208-WA0030
IMG-20240208-WA0029
IMG-20240208-WA0029
جامعة جنوب الوادي سيمبوزيوم الخزف الدولي جامعة حلوان السمبوزيوم تبادل الخبرات كلية التربية النوعية قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

صدمة للجمهور.. غياب نجم الأهلي عن رحلة الفريق للجزائر بسبب الإصابة

موضوعات متعلقة

يعتبروننا موضة قديمة.. حلاق سبعينى: الشباب يخشون تسليم رؤوسهم لمقصاتنا| شاهد

تصدى لـ"اللصوص"لمنعهم من سرقة ممتلكات الشركة فأمطروه بوابل أعيرة نارية

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاعات في قيم الحرارة نهاراً عن المعدلات الطبيعية.. والعظمى بالقاهرة الكبرى 23|فيديو

1060 طن سلغ غذائية.. الداخلية تداهم مافيا السوق السوداء

ظهور مقلق لـ إمام عاشور من مران الأهلي اليوم.. شاهد

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

مع استمرار تدهور العلاقات|كوريا الشمالية تلغي أي تعاون اقتصادي مع جارتها الجنوبية

إصابة جديدة داخل الزمالك بعد مباراة فريق الشباب الودية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

ديانا كرزون تتألق بفستان أنيق| شاهد

فيديو

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

حبيبي يا نبي .. مطرب شعبي شهير يغني للرسول داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهور المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ