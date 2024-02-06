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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش استعدادات الجامعة الأهلية للفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

 

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، خلال اجتماع موسع، الاستعدادات للعملية التعليمية بجامعة جنوب الوادى الأهلية خلال الفصل الدراسي الثاني وذلك بحضور منسقي برامج الجامعة الاهلية ومسئولى مركز المعلومات و الجودة و الجهاز الإدارى. 


وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، مدى جاهزية خطط تأمين المنشآت وتوفير أعلى مستويات الأمن و السلامة للممتلكات العامة و الخاصة.

 

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وناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لمختلف البرامج الدراسية  للفصل الدراسي الثاني والانتهاء من التجهيزات اللازمة بالمعامل وقاعات التدريس، مكلفاً فريق العمل باتخاذ اللازم نحو تسيير سيارات لنقل الطلاب من مقر الجامعة الأم لجامعة جنوب الوادي الأهلية.

ووجه عكاوى، بتشكيل لجنة لتحديد سياسة القبول وآليات العمل بمختلف البرامج بالجامعة الأهلية للعام الجامعي القادم، كما كما كلف مركز ضمان الجودة بعمل تقرير متكامل لتقييم العملية التعليمية والإدارية بمختلف مكوناتها وفقا للقواعد المتبعة.

وتابع رئيس جامعة جنوب الوادى، معدلات الانجاز في تجهيزات المكتبة، موجهاً بتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال كافة المتطلبات وتوفير خدمات الرعاية الطبية للطلاب، وتحديد كافة الاحتياجات الخدمية واللوجستية المطلوبة للجامعة الأهلية لتقديم أفضل الخدمات وفقا لأحدث الممارسات الإدارية.

 

اجتماع الجامعة الأهلية

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