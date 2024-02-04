رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش رفع كفاءة العمل بالمستشفيات الجامعية

ناقش الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أعمال البنية التحتية فى مجال الكهرباء للمستشفيات الجامعية، والتى تستهدف تطوير المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع، مع عمداء كليات القطاع الطبى ومديرى المستشفيات الجامعية، بحضور طروب طلبة، أمين الجامعة المساعد، وفريق عمل الإدارة الهندسية بالجامعة.

وبحث رئيس جامعة جنوب الوادى، ملامح خطة تطوير الكهرباء بالمستشفيات الجامعية، وبحث جميع المشكلات للوصول إلى أفضل الخدمات الطبية.

كما ناقش عكاوى، مسار مخطط رفع كفاءة العمل بالمستشفيات الجامعية فى كل ما يتعلق بالكهرباء من توفير المولدات الكهربائية وتأمين المستشفيات الجامعية من أى مخاطر تتعلق بالكهرباء.

وطالب رئيس جامعة جنوب الوادى، باعداد تقرير فنى حول جميع المشكلات التى تواجه المستشفيات الجامعية للوصول إلى حلول سريعة تساهم فى تطوير الخدمات الطبية.



وفى سياق آخر، اجتمع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بعمداء كليات و معاهد القطاع الطبي بالجامعة، بحضور الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب، والدكتور جمال عبد الحميد الصغير، عميد كلية التمريض، والدكتور أحمد طلعت تميرك، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور محمود الشاذلى، عميد كلية العلاج الطبيعى، والدكتور عيسى حجازى، عميد المعهد الفني الصحى، والدكتور محمد حسني حسان، وكيل كلية الصيدلة، والدكتور حجاجي منصور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.



وناقش رئيس الجامعة، خلال الاجتماع إدارة الموارد المالية للقطاع الطبي وتوفير المخصصات اللازمة لإدارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية، مشدداً على ضرورة التخطيط المالي واعداد الموازنات وفقاً للموارد المالية المتاحة.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، بتحقيق التكامل بين مختلف الوحدات الإدارية بالجامعة وتوفير كافة سبل الدعم للعملية التعليمية بالقطاع الطبى وإعداد قواعد البيانات اللازمة.

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