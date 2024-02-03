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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أثر الزلازل فى عمليات التنمية المستدامة .. مؤتمر لـ علوم جنوب الوادى

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

 

ألقى الدكتور زكريا هميمى، الأستاذ بجامعة بنها، ورئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لأخلاقيات علوم الأرض، محاضرة بعنوان"أثر الزلازل في عمليات التنمية المستدامة بنطاق شرق البحر المتوسط والبحر الأحمر"، على هامش فعاليات المؤتمر العلمي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة الذى نظمته كلية العلوم بـ جامعة جنوب الوادى بمشاركة متميزة من العلماء والباحثين العرب.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق والدكتور خالد بن الوليد، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.


 

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تناولت المحاضرة مجموعة من العناصر الأساسية، منها: تعريف الزلازل والطاقة المنبعثة بسببها في صورة موجات سيزمية، وأهم الأحزمة الزلزالية النشطة على مستوى العالم والتي يندرج ضمنها النظام الأخدودي العربي-الأفريقي، كما تضمنت المحاضرة الزلازل المرتبطة بصدع شرق الأناضول وصدع شمال الأناضول بوصفهما من الصدوع النشطة المتسببة في الزلال التاريخية والحديثة.

 

وأوضح المحاضر، بأن الزلازل التي تضرب شمال غرب أفريقيا وشبه جزيرة أيبيريا"أسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا" ترتبط بحزام زلزالي نشط يمتد من البحر المتوسط إلى أرخبيل جزر أزورس بالمحيط الأطلنطي، مرورا بمضيق جبل طارق، ويعتبر زلزال منطقة أداسيل الذي حدث في الثامن من سبتمبر 2023 بقوة 6.8 على مقياس ريختر واحدا من هذه الزلازل.

 

وتناولت المحاضرة، عددا آخر من المحاور المهمة والمرتبطة بالوضع الزلزالى فى منطقة البحر الميت والبحر الأحمر وخليج عدن، فضلا عن الزلازل المصاحبة للأخدود الأفريقي العظيم الذى يمتد حتى منابع النيل الاستوائية.

 

واختتمت المحاضرة بتبيان الوضع الزلزالي في مصر وتأثير سد النهضة الأثيوبي في زيادة معدل الزلازل بالمنطقة، وأن مصر آمنة من الناحية الزلزالية، وأن الهزات الزلزالية التى تحدث بين الحين والآخر في المعدل الطبيعي الذى لا يؤثر بحال من الأحوال في عمليات التنمية المستدامة.

 

 

محاضرة الزلازل

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