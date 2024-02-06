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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح معرض التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعى بنجع حمادى

افتتاح معرض التكوين
افتتاح معرض التكوين المهنى

افتتح الدكتور وائل سيد عبد الرحيم، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بـ قنا، والدكتور عفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الثلاثاء، معرض التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي، المقام بمدرسة الدرب للفصل الواحد، بمشاركة 20 مدرسة للفصل الواحد.
 

وقال الدكتور عفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتمت بمدارس التعليم المجتمعي في مصر باعتبارها مدارس ذات طبيعة خاصة جدا تؤدي دورا محوريا في المجتمع المصري.

 

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وأضاف مدير عام الإدارة، بأن وزارة التربية والتعليم اعتمدت على أن هذه النوعية من المدارس تعد هي الحل الدستوري لتوفير الخدمة التعليمية في المناطق النائية المحرومة من التعليم، وتعيد المتسربين من التعليم إلى المنظومة التعليمية.

وتابع وزيرى، مما يساعد على القضاء على الأمية في مهدها، كاشفا عن قيام وزارة التربية والتعليم، بإنشاء 194 مدرسة تعليم مجتمعي بالمناطق النائية والمهمشة من خلال المجتمع المدني خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشار مدير عام تعليم نجع حمادى، إلى أن تنظيم المعرض يأتى تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف سعيد حجازى، رئيس قسم التعليم المجتمعي بنجع حمادي، وآمال فريج، موجه أول الاقتصاد المنزلي، ونصر عمر حفني، موجه التربية الزراعية بمدراس التعليم المجتمعى.

 

شهد وقائع افتتاح معرض التكوين المهني لمدارس التعليم المجتمعي بنجع حمادي، عبدالرحمن نجيب، مدير التعليم الابتدائي، ومحمد فتحي المرواني، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، ومعلمات مدارس التعليم المجتمعى بنجع حمادى.



 

معرض التكوين المهني

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قنا معرض التكوين المهني التعليم المجتمعي مدرسة الدرب للفصل الواحد وزارة التربية المنظومة التعليمية نجع حمادى

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