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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مديرية تعليم قنا تعلن جاهزية إداراتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا

عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم السبت، اجتماعا لمناقشة جاهزية الإدارات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2024، بحضور وكيل المديرية ومديري عموم المديرية ومديري عموم الإدارات التعليمية والتوجيه المالي والإداري ومدير إدارة العلاقات العامة ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في قنا، عددا من النقاط، أهمها، التأكيد على انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب، والذي يعد أحد أهم مؤشرات انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2024، والتأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، والالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية.

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وأشار محمد السيد، إلى تخصيص الحصة الأولى فى بداية الفصل الدراسي الثاني عن "عيد الشرطة المصرية " للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الولاء والانتماء للوطن.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على تكثيف المتابعات الميدانية والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي، من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري العموم ومدير الإدارة، وإدارة المتابعة، والتوجيه المالي والإداري والالتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية وسد العجز بهيئة التدريس فى المواد الدراسية.

ووجه السيد، بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الدراسة وتوزيع المهام والإشراف على جميع المدرسين بالمدارس، مشدداً على اتباع التعليمات الخاصة بالتخلص من الرواكد الخشبية داخل المدارس.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بالتزام المدارس بتنفيذ القرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم للطلاب وإعداد خطط المتابعة الميدانية بشكل فعلى للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس والاهتمام برعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والمبتكرين ومواصلة تطبيق وتفعيل اليوم الرياضى.

اجتماع تعليم قنا

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