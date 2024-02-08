نائب محافظ قنا يكرم أوائل المتدربين في دورات التنمية المحلية بسقارة

كرم الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، أوائل الدورات التدريبية بالبرامج والدورات التدريبية التى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال النصف الثاني من العام2022/ 2023 وكذلك النصف الأول من العام التدريبي 2024/2023.

جرى تكريم 22 موظفاً من العاملين بديوان عام محافظة قنا، و الوحدات المحلية للمراكز والمدن والذين حصلوا على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التي شاركوا بها في الفترة من شهر يناير وحتى منتصف يونيو الماضي، كما تم تكريم مدير إدارة الموارد البشرية، ومسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

و قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الانتماء للعمل والتأكيد بأن الالتزام والجدية في العمل هو الأساس للتنمية الحقيقية، كما أن المكرمين كانوا خير سفراء لمحافظة قنا بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة.

ووجه نائب محافظ قنا ، بضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

وأعرب المكرمون، عن امتنانهم لاستقبال نائب محافظ قنا لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير، مؤكدين جاهزيتهم للبدء فورًا في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.



