بمشاركة 23 مركزا.. حجازة تقتنص دورى مراكز الشباب والقرى بقنا 

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب والقرى في نسخته الـعاشرة، بين فريقي مركزي شباب مدينة قنا، وحجازة قبلى، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، على ملعب "مركز شباب مدينة قنا "، بمشاركة 23 مركز شباب على مستوى المحافظة.

حضر فعاليات المباراة النهائية الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس اتحاد مراكز شباب مصر، والنائب أشرف ابو الفضل، عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد كمال نصارى، ممثلا عن جامعة جنوب الوادى، ومحمد عبدالرحيم عرفه، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور صلاح سليم، عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد قناوى، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، وطارق لطفى، رئيس مركز ومدينة قنا، واحمد بكرى، رئيس منطقة قنا للكونغوفو، وأسامة قدوس، رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة قنا، و رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب المشاركة بالدورى، و رؤساء الأندية الرياضية وعدد من قيادات و رموز الرياضية بقنا.





وقال نائب محافظ قنا ، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالقطاعات الحيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة القطاع الرياضى من خلال توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ونشرها بين الشباب، بهدف تشجيع المنافسات الرياضية والتقارب بين أبناء المحافظة، واكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق من أجل تحقيق مستوى أفضل، لإعلاء قيمة الرياضة الهادفة التى تسمو بالعقل وتنمى روح المنافسة بشرف.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، بأن محافظ قنا وافق على تكليف الكابتن حسين عبد اللطيف مديرا فنيا لمنتخب المحافظة الذى سيمثلها في جميع المنافسات على مستوى الجمهورية، وسيتم تشكيلة من ابرز اللاعبين المشاركين فى دورى مراكز، المقسم إلى ٤ مجموعات، حيث ضمت المجوعة الأولى مراكز شباب "كوم الضبع والحلة والخطارة وحجازه قبلى والعوارى والحجيري".

بينما ضمت المجموعة الثانية مراكز شباب " المعنا وسيدى عبد الرحيم والبياضية ومدينة قنا والقناوية ونجع حمدالله"، وجاءت في المجموعة الثالثة مراكز شباب" نجع سعيد والشيخ على والمراشدة و الوقف ودشنا وأبو مناع بحرى “، وجاءت المجموعة الرابعة لتضم مراكز شباب “أبوتشت وفرشوط ومدينة نجع حمادى وهو والقارة".





وعقب انتهاء المباراة قام نائب محافظ قنا، بتسليم اللاعبين الفائزين كأس البطولة والميداليات والمكافات المالية، والتى أسفرت عن فوز فريق "مركز شباب حجازة قبلى" بكأس البطولة ومكافأة مالية 100 ألف جنيه، والذى سيمثل المحافظة فى دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بينما حصل فريق "مركز شباب مدينة قنا " على درع المركز الثانى ومكافأة مالية 75 ألف جنيه، كما حصل فريق "مركز شباب المعنا" على درع المركز الثالث و50 ألف جنيه كمكافأة مالية.



