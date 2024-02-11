انتظام الدراسة بجامعة جنوب الوادى فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

أكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، انتظام أعمال المحاضرات بمختلف كليات الجامعة منذ اليوم الأول، وانتهاء كافة أعمال الصيانة للمبانى والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية.

وأشار الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية فى كافة كليات الجامعة وتوزيع المحاضرات ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

كما أجرى رئيس جامعة جنوب الوادى، جولة تفقدية للاطمئنان على حسن سير العمل بالجامعة شملت الجولة التفقدية بوابة الكيلو 6 وبوابة المساكن والأسوار الخارجية للجامعة.

ووجه رئيس جامعة جنوب الوادى، بالاهتمام بالمظهر الحضارى والتخلص من النباتات التالفة وحسن استثمار الموارد المتاحة، كما تابع تأهيل الأرصفة، موجهاً بسرعة تركيب اللافتات الارشادية بمختلف أنحاء الجامعة.

ووجه عكاوى، بالتطوير الشامل لبوابة السيارات والأفراد والاهتمام بالمظهر الحضاري وتأهيل الأرصفة الخارجية، مؤكداً توفير كافة سبل الدعم لأعمال التطوير في إطار مشروعات تطوير البنية التحتية بالجامعة.

