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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يطمئن على انتظام الدراسة فى أول أيامها بالتيرم الثاني

جولة مدارس قنا
جولة مدارس قنا

 

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأحد مدرسة الثانوية بنات التابعة لإدارة قنا التعليمية لمتابعة انتظام الدراسة باليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

 

رافقه خلال الجولة، الدكتور وائل سيد، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وزينب صالح، مديرة المدرسة.

 

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اطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، على نظافة المدرسة وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة، وتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب، لضمان حسن سير العملية التعليمية، ومتابعة القنوات التعليمية والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولاً بأول، والمتابعة اليومية للحضور والغياب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى.

 

كما حث وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، الطالبات على الجد والاجتهاد، داعياً إياهن لاستثمار أوقاتهن، وعدم إهدارها فيما لا نفع منه، وموجهاً بالاهتمام بالإجراءات الاحترازية داخل المدارس حفاظاً على سلامة جميع الطلاب.

وشدد السيد، على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية، بالقيام بجولات ميدانية لمتابعة كافة الاستعدادات والالتزام بكافة القرارات واللوائح المنظمة، مع الإلتزام بكافة توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم  والتعليم الفنى، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.


 

جولة مدارس قنا

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قنا إدارة قنا التعليمية اليوم الأول للفصل الدراسي وزارة التربية مدرسة الثانوية بنات الطلاب العملية التعليمية الإدارات التعليمية

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