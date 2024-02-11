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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الاخصائي الاجتماعى المثالى في الخدمات الفردية

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة الأخصائى الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية" للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والإعدادى والثانوى"، حيث أسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن حصول حنان عثمان أحمد، الاخصائية بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية إدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الأول.

وحصلت على المركز الثاني هناء شفيق خليل، الاخصائية بمدرسة الشهيد صلاح محمد رسلان بإدارة الوقف التعليمية، و محمد عبداي محمد، الاخصائي بمدرسة الشيخ علي شرق عن إدارة دشنا التعليمية المركز الثالث. 
 

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وفي منافسات مدارس المرحلة الإعدادية حصل على المركز الأول وحيد على عبدالرحيم، الاخصائي الاجتماعي بمدرسة المعنى الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية، والمركز الثانى عزة عبده عبداللطيف، الاخصائية بمدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح حسن، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، والمركز الثالث حصلت عليه أميرة شكري عبد السيد، الاخصائية بمدرسة الخطارة الاعدادية التابعة لإدارة نقادة التعليمية.

وحصل محمود على محمد، الاخصائي بمدرسة فقط الفنية التجارية على المركز الأول فى منافسات المرحلة الثانوية، ومحمد  صابر شحات، الاخصائى بالوقف الصناعية المشتركة  المركز الثاني، ورفقة صرايمون تادرس، الاخصائية بمدرسة نجع حمادي التجارية بنات حصلت على المركز الثالث.

ووجه الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التعليم بـ قنا ، التهنئة للفائزين، مثمناً تفانيهم في أداء دور الاخصائي الاجتماعي المعين لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس في النهوض بمستوى العملية التعليمية ومد يد العون للطلاب وتذليل أي معوقات تحول دون تفوقهم و بناء شخصياتهم.

يذكر أن مسابقة الاخصائي الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية، أجريت تحت إشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، و نفذ فعاليتها توجيه عام التربية الاجتماعية بقيادة احلام محمود، الموجه العام والدكتور سيد مرزوق، الموجه الأول للتربية الاجتماعية، ومصطفى النمر، رئيس مكتب الخدمة.

الأخصائيين الفائزين

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قنا إدارة نجع حمادي التعليمية مسابقة الاخصائي الاجتماعي الأخصائى الاجتماعي المثالي إدارة قنا التعليمية نجع حمادى إدارة نقادة التعليمية

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