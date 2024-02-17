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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد اختبار لـ 14 متقدما لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية بقنا

اختبارات رؤساء قرى
اختبارات رؤساء قرى

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية، وذلك فى إطار محافظ قنا، على تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية في اختيار القيادات الجديدة من خلال تطبيق القواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
 

تضمنت اللجنة في عضويتها كلا من: محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، و أحمد أبوالمجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبة القاضي، أستاذ اللغة الانجليزية بجامعة جنوب الوادى.

 

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وأكد نائب محافظ قنا أنه تم مراعاة أن يكون المتقدمين مُلمين بكافة القوانين المتعلقة بالوظيفة المتقدم إليها، والعمل بروح الفريق وأن ينقل خبراته لزملائه في العمل لخلق جيل جديد من المتميزين.

و أوضح نائب محافظ قنا أنه تم اجراء المقابلات الشخصية لـ 14 متقدم لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية، ضمن خطوات تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإدارى بالدولة.

واضاف عمر أن المحافظة حريصة على ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بها وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية للمراكز والقرى، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

اختبار رؤساء القرى

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قنا رئيس وحدة قروية لجنة اختيار المتقدمين تكافؤ الفرص المقابلات الشخصية تمكين الشباب ضخ دماء جديدة

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