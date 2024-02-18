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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"إفهم سكر" مبادرة تثقيفية لصحة قنا للتوعية بالمرض المزمن

مبادرة إفهم سكر
مبادرة إفهم سكر

نظمت مديرية الشؤون الصحية بـ قنا ، أول مبادرة تثقيفية موسعة عن مرض السكر " إفهم سكر " والتي تعد الأولي في صعيد مصر، لعدد كبير من الصيادلة الحكوميين والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ضمن جهود المديرية لنشر صور التوعية الصحيحة السليمة حول الأمراض المختلفة التي قد تصيب المواطنين.

وقال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إن المبادرة التثقيفية التي قدمها الدكتور عمرو عمر، استشاري  السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر وبقيادة الدكتورة نرمين دنقل، مديرة إدارة التدريب، والدكتورة وفاء سعد منوفي، مسؤول التدريب بإدارة التدريب بالمديرية، قدمت عرض علمي لمرض السكر وأنواعه المختلفة وكيفية الإصابة به وطرق التعامل الصحيح مع الحالات المصابة.

 

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وأضاف بدران، أن المبادرة التي شاركت فيها نقابة الصيادلة بقنا بجهود من الدكتور أحمد عبدالفتاح، نقيب صيادلة قنا ، أسهمت في رفع الوعي الصحي السليم للمترددين علي منافذ الخدمة الصحية من مرضي السكر.

وقدم وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، الشكر لنقيب صيادلة قنا ، على التعاون المثمر والمستمر مع مديرية الصحة من أجل خدمة أبناء المحافظة ورعاية صحتهم.

وأشارت الدكتورة نرمين دنقل، مديرة إدارة التدريب، إلى أن التدريب يمثل أحد جهود إدارة التدريب في نشر الثقافة العلمية لأبناء القطاع الطبي بالمحافظة من خلال عقد التدريبات المتنوعة لجميع فئات الفريق الطبى.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالفتاح، نقيب صيادلة قنا ، بأن مرض السكر يُعد ضمن أخطر الأمراض التي قد تصيب الفرد وتؤثر علي نشاطه الذهني والبدني، مشيراً إلي جهود النقابات الفرعية في بسط يد التعاون لتوجيهات الدولة فى دعم  المنظومة الصحية ضمن رؤية الدولة 2030 والتى تجعل من صحة المواطن أولى اهتماماتها.
 

قنا إفهم سكر صعيد مصر الوحدات الصحية وزارة الصحة نقابة الصيادلة بقنا التدريب رؤية الدولة 2030

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