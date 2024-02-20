تعرف على أماكنها.. محافظ قنا يعلن الانتهاء من تجهيز 9 معارض «أهلا رمضان»

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، لإقامة 9 معارض "أهلا رمضان" على مستوى مدن ومراكز المحافظة كمرحلة أولى، بهدف توفير جميع السلع الأساسية والاستراتيجية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح محافظ قنا أن المنتجات بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة ضمن جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والحد من آثار التضخم.

وقال الداودى إنه تم التنسيق لإقامة معارض "أهلا رمضان" بميدان الساعة بمدينة قنا، وبمقر مجلس مدينة نجع حمادي القديم بشارع التحرير، وشارع مجلس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وشارع الدندراوية بمدينة الوقف، وشارع المستشفى العام بأبوتشت، وشارع بورسعيد بفرشوط، وشارع 23 يوليو بمدينة نقادة، وشارع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.

وأضاف أنه سوف يتم توفير 3 سيارات متنقلة لتوزيع السلع الغذائية بالقرى المحرومة بالتنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة، فضلا عن التنسيق مع 10 سلاسل تجارية للمشاركة في مبادرة “أهلا رمضان”، موزعة على مدن ومراكز المحافظة.

يذكر أن محافظة قنا استقبلت 10 شاحنات كمرحلة أولى تحتوى على 16 ألف كرتونة من المواد الغذائية الجافة بواقع 20 طنا للشاحنة، ومن المنتظر أن تستقبل المحافظة 11 شاحنة أخرى تباعًا بإجمالي 21 شاحنة تحتوى على ما يزيد على 33 ألف كرتونة وما يزيد على 416 طنا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من قوافل مبادرة “أبواب الخير”، التى ينظمها صندوق “تحيا مصر” استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، وسيتم توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بواقع 12.5 كيلو لكل أسرة، تشمل 5 كيلو أرز، و 3 كيلو مكرونة، و2 كيلو سكر، وعبوة زيت، وعبوة شاي، وعبوة فول، وعبوة بلح، وذلك لضمان وصولها لمستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية من خلال قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى صندوق “تحيا مصر”.