بخصومات تصل لـ30%.. إطلاق إشارة بدء معارض "أهلا رمضان"بمراكز قنا

أطلق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إشارة البدء لمعرض" أهلا رمضان" بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك ضمن استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ، وحسن محمد القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وقال محافظ قنا، إن افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة قنا يأتى بالتزامن مع افتتاح معارض أخرى على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وأضاف الداودى، أن المعرض يقام بمشاركة عدد كبير من العارضين ويقدم السلع الأساسية والاستراتجية بالإضافة إلى السلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لمجابهة الازمة الاقتصادية العالمية.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن الأجهزة التنفيذية تكثف من حملاتها اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الإستهلاكية فى المجمعات والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز، من خلال تشكيل لجان للمرور عليها، والإشراف على توافر السلع الغذائية وبيعها للجمهور بالسعر الرسمى.

وأوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا، بأن المعرض مستمر حتى نهاية الشهر الكريم بالتنسيق مع عدد من الشركات وتجار الجملة، فضلا عن التنسيق مع مديري إدارات التموين على مستوي المحافظة لمتابعة عمليات ضخ السلع السلع الأساسية والتأكد من نسب التخفيضات.

