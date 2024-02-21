محافظ قنا يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضى بمنطقة الهلال الأحمر

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أعمال الإصلاح التى تجرى بمنطقة الهبوط الأرضى أمام مستشفى الهلال الأحمر بوسط مدينة قنا.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وشاذلى البرنس، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مهندسى الشركة المنفذة لأعمال الإصلاح.

وأوضح محافظ قنا أنه فور حدوث الهبوط الأرضي، اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءاتها للبدء فى إصلاح الهبوط، وغلق اتجاه الطريق، والدفع بمعدات الحفر والصيانة للموقع، وبدء أعمال الحفر وصب الأساسات العميقة، ووضع الحلول الجذرية للمشكلة لعدم تكرارها مرة أخرى، مؤكداً أن المحافظة حريصة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

ووجه الداودى، مسئولى الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح تمهيدا لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، مع ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مرة أخرى.