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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا : فحص وعلاج 552 مواطنا خلال قافلة مجانية بأبوتشت

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

نظمت مديرية الصحة والسكان بـ قنا ، قافلة طبية مجانية بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

 

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٥٥٢ مواطن فى ٥ تخصصات طبية بواقع " ١٨٤ حالة طب أطفال، ١٩٥ حالة أمراض باطنة، ٤٧ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٨١ حالة أسنان، ٤٥ حالة تنظيم الأسرة ".

 

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وأضاف عبدالباقى، فضلاً عن إجراء فحوصات معملية لـ ٧١ حالة، و ٣٥ حالة موجات صوتية و ٥ حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٢٤ حالة، وتحويل ٢ حالات تتطلب رعاية أكثر إلى العيادات.

 

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

 

و قال الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بـ قنا ، إن القافلة قدمت خدمات توعية، بجانب ما تقدمه من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، فضلاً عن تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن القافلة تقدم خدمات التوعية، حيث جرى عقد ندوة لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية، وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرها ١٠٧ مواطنا.

 

 

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