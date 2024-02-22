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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد المقبل.. انطلاق فعاليات الدورة العربية الـ18 لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى

 

أعلنت جامعة جنوب الوادي، عن تنظيم الدورة العربية الثامنة عشر لـ خماسيات كرة القدم، في الفترة من 25 حتى 29 فبراير 2024، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية.
 

وأكد الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، حرص الجامعة على تنظيم اللقاءات القمية والتي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات.

 

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وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تسعى لزيادة برامج وأنشطة المجلس العربى للأنشطة الطلابية للممارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات واكساب الطلاب الخبرات والمهارات والسلوك القويم التى تتصف بها قواعد وقوانين الانشطة الطلابية.

 

وأكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بأن الدورة الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم يشارك فيها 15 جامعة مصرية.

 

وأوضح نائب رئيس جامعة جنوب الوادى،بأن الجامعات المشاركة هى" بنها، المنيا، الاسكندرية، المنيا الأهلية، سوهاج، المصرية للتعليم الإلكترونى الأهلية، هليوبوليس، المستقبل، عين شمس، حلوان، سيناء، النيل، النهضة، جنوب الوادي الأهلية"بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادى.

 

 

جامعه جامعة جنوب الوادي الدورة العربية الثامنة عشر خماسيات كرة القدم قنا المجلس العربى للأنشطة

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