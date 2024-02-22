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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ قنا يكرم الطلاب الفائزين بمسابقات الروبوت والبرمجة الدولية

تكريم الفائزين بقنا
تكريم الفائزين بقنا

كرم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الطلاب المشاركين فى مسابقات الروبوت والبرمجة الدولية "فيرست ليجو ليج" من مؤسستي أحمد جبره بقنا ودار الرحمة بنجع حمادي، والحاصلين على المراكز الأولى في الفئة الخامسة بمسابقات السوفت وير، والبرمجة التابعة للاتحاد الافرو أسيوي للابتكار والتكنولوجيا، المؤهلة للمنافسة في التصفيات الدولية، والتى منها سيتم تصعيد الحاصلين علي المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة في النهائيات الدولية للبرمجة المنعقدة بالمملكة الأردنية والتى تم إقامتها بمكتبة الإسكندرية.

 

جاء ذلك بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومجدى الشيخ، مدير مؤسسة أحمد جبره للأيتام، ورجب علي، سكرتير جمعية الوعي الإسلامي بنجع حمادى والدكتورة سلمى القاضى، والمهندسة رندا محمد البركاوى، مديرة مركز تكنو ستيم.

 

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وأكد محافظ قنا، ضرورة الدعم والمساندة للشباب والنشء لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات، والحرص على تقديم كافة الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية اللازمة لتمكينهم من المشاركة بفاعلية لخدمة وبناء المجتمع، مشيداً بدور المركز في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة مع تسهيل فهم المصطلحات الجديدة.

 

كما أشادت مديرة مركز تكنو ستيم، بالدعم المستمر الذى يقدمه محافظ قنا لأبنائه الطلبة ورعاية الأيتام منهم وهو ما يدفعنا لبذل أقصى مجهود لصناعة طفل مميز، مضيفةً بأننا وفرنا البيئة المناسبة لأبنائنا الطلبة وذلك لبناء جيل واعى واعد يواجه تحديات القرن الواحد والعشرين، مما يرفع من شأن مصرنا الحبيبة ويضعها فى مصاف الدول المتقدمة بثروتها النادرة من عقول شبابها.

 

كما حرص محافظ قنا، على تبادل الأحاديث التحفيزية مع الأطفال وحثهم لبذل مزيد من الجهد والتركيز في مجالات الدراسة التكنولوجية، متمنيا لهم إحراز مراكز متقدمة في المسابقات القادمة.

 

وأكد الداودى، أن التنوع فى تدريس علوم التكنولوجيا يساهم بشكل كبير في تنمية المهارات والخيال الإبداعي لدى الطلاب من خلال التجارب العملية المتنوعة التي يتم تنفيذها خلال فترة الدراسة، تماشياً مع خطة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمى.

 

تكريم المتميزين

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