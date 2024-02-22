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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بلغت 45%.. ارتفاع نسبة تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا

كورنيش النيل بمدينة
كورنيش النيل بمدينة قنا

 


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن نسب تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بلغت 45%، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير مع الإلتزام بمعايير الجودة المستهدفة طبقا للبرنامج الزمنى للمشروع.
 

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا ، سير العمل بمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا، والذى يتم تنفيذه على مساحة 79 ألفا و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل.

 

 

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رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وسامح بدراوى، مدير عام مديرية الاسكان والمرافق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه.

 

وأوضح محافظ قنا، بأن المشروع يتضمن إقامة متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إداري ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

 

وأشار محافظ قنا ، إلى أن مشروع تطوير كورنيش النيل ممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.
 

 

 

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