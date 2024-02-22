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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بخصومات تصل لـ 30%..محافظ قنا يفتتح معرض"أهلا رمضان" بمركز الوقف

معارض أهلاً رمضان
معارض أهلاً رمضان

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية بشارع الدندراوية بمدينة الوقف، لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%.
 

رافقه خلال افتتاح المعرض، حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وحسن محمد القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

 

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و تفقد محافظ قنا، أقسام المعرض التى تضم كافة السلع الغذائية والأساسية، والتي يتم بيعها بأسعار منخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الأسواق الخارجية، كما التقى ببعض الأهالى واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض و مدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين، وتسهيلًا لهم فى الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن المعرض يأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
 

و قال محافظ قنا، إنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز  معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز  ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية، بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

 

وناشد الداودى، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم،
 

وأشار محافظ قنا ، إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار.
 


 

افتتاح معرض أهلاً رمضان

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قنا اهلا رمضان مدينة الوقف المنتجات ضبط الأسعار شهر رمضان المعظم السلاسل التجارية

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