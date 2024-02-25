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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قنا .. وكيل التعليم يفتتح معرض الصحافة والإعلام التربوى

افتتاح معرض الصحافة
افتتاح معرض الصحافة بقنا

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، اليوم الأحد، معرض الصحافة والإعلام التربوي السنوى، بمقر مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، وذلك فى إطار خطة الأنشطة الوزارية لمسابقات الصحافة المدرسية للعام الدراسي 2023-2024م.

جاء ذلك بحضور منال عبدالوهاب، وكيل مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، وصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية ولجنة التقييم الوزارية، ومحمود مرغنى، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي ومديرى عموم الادارات التعليمية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة، والدكتور أحمد شوره، عميد المعهد العالى السابق، وعدد من موجهى الصحافة والأخصائيين والطلاب المشاركين بالمعرض.

 

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تضمن المعرض ركن رياض الأطفال، وركن للتربية الخاصة، ومجلات الحائط والمجلات المصورة والربع ساعة والمجلات الطائرة والعديد من القوالب والفنون الصحفية التى نفذها طلاب المدارس المختلفة منها المقال والتحقيق والحديث الصحفى فى موضوعات مختلفة منها التغيرات المناخية، والذكاء الاصطناعي وعيد الطفولة وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

على هامش المعرض تم تقييم مسابقة التحقيق الصحفي الإلكتروني، حيث يشارك في المسابقة مدرسة الثانوية الفنية الزخرفية العسكرية بنجع حمادى، ومدرسة نقاده الثانوية بنات بنقاده بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا.

أعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا عن إعجابه بكل الأعمال المنفذة بالمعرض والجهد الملموس فى تنفيذها، موجها التحية والتقدير لجميع القائمين بالعمل للتنظيم الجيد والأعمال المعروضة الهادفة، مؤكداً على دعمه الدائم لجميع الأنشطة التربوية المختلفة والتى تعمل على بناء شخصية الطالب وتعزيز ثقته بنفسه.

 

معرض الصحافة بقنا

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قنا معرض الصحافة مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات الأنشطة الوزارية الصحافة المدرسية

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