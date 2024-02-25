عادة قنائية.. المشروبات والأغذية للزوار مجانا احتفاءً بمولد سيدي عبدالرحيم

رصدت عدسة" صدى البلد"، عادة قنائية يحرص عليها أبناء مدينة قنا ، خلال احتفالاتهم بمولد العارف بالله السيد عبدالرحيم القنائى، حيث تضع بعض المحلات والمنازل، أوانى كبيرة بها عصائر، لتقديمها للمارة والزوار، القادمين لزيارة القنائى، والاستمتاع بمظاهر الاحتفال المختلفة التى تشهدها المنطقة المحيطة بمولد القنائى.

وافداً كنت أم مقيماً لابد أن تشرب أو تأكل ما يقدم لك فى الشوارع المحيطة بمنطقة السيد عبدالرحيم القنائى، احتفاءاً بذكرى مولد العارف بالله عبدالرحيم القنائى، كنوع من" البركة" أو ما يسميها البعض" نفحة".

الكثير من المحلات تتنافس، فى تقديم ما يستطيع أصحابها من مأكولات ومشروبات مجاناً، لزوار السيد عبدالرحيم، كنوع من كرم الضيافة الذى اعتاد عليه أهالى قنا، خلال الاحتفالات بموالد أولياء الله الصالحين.

تشهد الشوارع المحيطة بمسجد عبدالرحيم القنائى، توافد آلاف الزوار من مراكز وقرى قنا ، فضلاً عن زوار محافظات مصر المختلفة، الذين يأتون لزيارة القطب الصوفى، خلال فترة الاحتفال التى تبدأ مع أول أيام شهر شعبان من كل عام.

قال محمد إسماعيل، مدرس، نحرص كل عام على وضع أوانى كبيرة بها عصائر وعرقسوس، لتقديمها لزوار السيد عبدالرحيم القنائى، أثناء مرورهم أمام المحل، لأنهم ضيوف لنا جميعاً، كما أننا توارثنا هذه العادة من آبائنا وأجدادنا، ونحاول الحفاظ عليها.

وأضاف إسماعيل، هناك بعض البيوت تقدم الطعام فى منازلها، خاصة فى الليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائى، ولا يقتصر ذلك على أشخاص بعينهم، فكل المارة مدعوين.



يذكر أن السيد عبدالرحيم القنائى، هو عبدالرحيم بن أحمد بن حجون ينتهى نسبه لسيدنا الحسين بن الإمام على بن أبى طالب زوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولد عام 521 هجرية فى قرية ترغاى بلد، وارتحل إلى بلاد الشام عقب وفاة والده، ومنها إلى الأراضى المقدسة بالحجاز، والتقى هناك بالشيخ مجد الدين القشيرى من مدينة قوص، وعاد معه إلى مدينة قوص.

ومن مدينة قوص إلى مدينة قنا التى استقر وتوفى بها عام 592 هجرية، وخلال فترة حياته بها عين قاضياً وشيخاً لقنا بقرار من والى مصر، وكان له العديد من الكتب والمؤلفات الخالدة، وكانت مقصداً لكثير من التلاميذ الباحثين عن العلم.