عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عادة قنائية.. المشروبات والأغذية للزوار مجانا احتفاءً بمولد سيدي عبدالرحيم

احتفالات السيد عبدالرحيم
احتفالات السيد عبدالرحيم القنائى

رصدت عدسة" صدى البلد"، عادة قنائية يحرص عليها أبناء مدينة قنا ، خلال احتفالاتهم بمولد العارف بالله السيد عبدالرحيم القنائى، حيث تضع بعض المحلات والمنازل، أوانى كبيرة بها عصائر، لتقديمها للمارة والزوار، القادمين لزيارة القنائى، والاستمتاع بمظاهر الاحتفال المختلفة التى تشهدها المنطقة المحيطة بمولد القنائى.

 

وافداً كنت أم مقيماً لابد أن تشرب أو تأكل ما يقدم لك فى الشوارع المحيطة بمنطقة السيد عبدالرحيم القنائى، احتفاءاً بذكرى مولد العارف بالله عبدالرحيم القنائى، كنوع من" البركة" أو ما يسميها البعض" نفحة".

 

بمرتبات مجزية.. قنا تعلن عن 27 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الحرة بقفط

طرح 25 ألف فرخة بأسعار تنافسية تزامنا مع شهر رمضان في قنا

 

الكثير من المحلات تتنافس، فى تقديم ما يستطيع أصحابها من مأكولات ومشروبات مجاناً، لزوار السيد عبدالرحيم، كنوع من كرم الضيافة الذى اعتاد عليه أهالى قنا، خلال الاحتفالات بموالد أولياء الله الصالحين.

 

تشهد الشوارع المحيطة بمسجد عبدالرحيم القنائى، توافد آلاف الزوار من مراكز وقرى قنا ، فضلاً عن زوار محافظات مصر المختلفة، الذين يأتون لزيارة القطب الصوفى، خلال فترة الاحتفال التى تبدأ مع أول أيام شهر شعبان من كل عام.

 

قال محمد إسماعيل، مدرس، نحرص كل عام على وضع أوانى كبيرة بها عصائر وعرقسوس، لتقديمها لزوار السيد عبدالرحيم القنائى، أثناء مرورهم أمام المحل، لأنهم ضيوف لنا جميعاً، كما أننا توارثنا هذه العادة من آبائنا وأجدادنا، ونحاول الحفاظ عليها.

 

وأضاف إسماعيل، هناك بعض البيوت تقدم الطعام فى منازلها، خاصة فى الليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي عبدالرحيم القنائى، ولا يقتصر ذلك على أشخاص بعينهم، فكل المارة مدعوين.


يذكر أن السيد عبدالرحيم القنائى، هو عبدالرحيم بن أحمد بن حجون ينتهى نسبه لسيدنا الحسين بن الإمام على بن أبى طالب زوج فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولد عام 521 هجرية فى قرية ترغاى بلد، وارتحل إلى بلاد الشام عقب وفاة والده، ومنها إلى الأراضى المقدسة بالحجاز، والتقى هناك بالشيخ مجد الدين القشيرى من مدينة قوص، وعاد معه إلى مدينة قوص.

ومن مدينة قوص إلى مدينة قنا التى استقر وتوفى بها عام 592 هجرية، وخلال فترة حياته بها عين قاضياً وشيخاً لقنا بقرار من والى مصر، وكان له العديد من الكتب والمؤلفات الخالدة، وكانت مقصداً لكثير من التلاميذ الباحثين عن العلم.

 

 

احتفال السيد عبدالرحيم القنائى

IMG-20240224-WA0163
IMG-20240224-WA0163
IMG-20240224-WA0164
IMG-20240224-WA0164
IMG-20240224-WA0167
IMG-20240224-WA0167
IMG-20240224-WA0170
IMG-20240224-WA0170
IMG-20240224-WA0171
IMG-20240224-WA0171
IMG-20240224-WA0172
IMG-20240224-WA0172
IMG-20240224-WA0173
IMG-20240224-WA0173
IMG-20240224-WA0176
IMG-20240224-WA0176
IMG-20240224-WA0177
IMG-20240224-WA0177
IMG-20240224-WA0180
IMG-20240224-WA0180
قنا عبدالرحيم القنائي القنائي البركة أولياء الله الصالحين قوص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

تسببت فى انقطاع الكهرباء..أمطار كثيفة على أنحاء متفرقة من قنا

طرح قطعة أرض لإقامة مول تجاري بوسط مدينة قنا

ترشيحاتنا

نحن أمام كارثة.. بوريل: خطط نتنياهو بشأن مستقبل غزة تزرع الكراهية

فلسطين ترحب بإلغاء واشنطن لـ«مبدأ بومبيو» وتطالب بضغوط حقيقية على إسرائيل

قيادات أمن ومحافظة الجيزة في موقع غرق معدية منشأة القناطر

إيقاف التداول على أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة المصرية

بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير الكويت

عادة قنائية.. المشروبات والأغذية للزوار مجانا احتفاءً بمولد سيدي عبدالرحيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ