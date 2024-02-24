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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة توفير الأراضي لمشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من توفير قطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تشمل مركزي "قنا ونجع حمادي".

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة، ومحمد عبد الرحيم، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأحمد أبو المجد، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية.

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وطالب محافظ قنا ، بإعداد تقرير دوري مفصل حول انتظام سير العمل بمشروعات "حياة كريمة "والعمل على تذليل أي معوقات أولاً بأول.

وأكد محافظ قنا ، أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهداً في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أية معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، من خلال توفير قطع الأراضى اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.

وأشار محافظ قنا، إلى أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مبادرة إنسانية عرفتها البشرية، والتى نالت العديد من الإشادات الدولية، لذلك تم وضعها على المنصة الرسمية للمنظمة، نظراً لحجمها وتأثيرها فى تحقيق استراتيجية 2030.

قنا حياة كريمة نجع حمادى المشروعات استراتيجية 2030 اخبار قنا

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