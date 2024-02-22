طرح قطعة أرض لإقامة مول تجاري بوسط مدينة قنا



أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن إعادة طرح قطعة الأرض الفضاء الكائنة خلف ميدان الساعة بمساحة ١٢٠٠ م٢ المملوكة للمحافظة" كازينو قنا السياحي سابقا" للتأجير لإقامة مبنى لاستغلاله مول تجارى متعدد الطوابق، بحد أقصى للارتفاع ١٣ م.

وأوضح محافظ قنا ، بأن ذلك سوف يتم عن طريق المزايدة العلنية العامة لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بموافقة المحافظة طبقا للقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وأضاف الداودي، بأنه جارى تحديد مواعد المزايدة العلنية العامة طبقا للقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية ولائحته التنفيذية.

وأشار الداودى، إلى أن محافظة قنا تعمل علي استغلال كافة المواقع غير المستغلة والمملوكة للمحافظة الاستفادة القصوى منها عن طريق إدارة تلك الأصول من خلال رؤية اقتصادية متكاملة.

ووجه محافظ قنا ، بالتقييم الفعلي والمراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول وفقًا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة بهدف الاستغلال الأمثل لها لتنمية موارد المحافظة بما يضمن حق الدولة والحفاظ على حق المواطن ودعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع القطاعات.