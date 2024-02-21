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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مد فترة التعاقد 3 سنوات لأصحاب الباكيات بمجمع شوادر نجع حمادى

اجتماع مجمع شوادر
اجتماع مجمع شوادر نجع حمادى

وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، على مد فترة التعاقد 3 سنوات وتجدد لمدتين مماثلتين بزيادة 10% بعد السنة الأولى عن كل عام ولمدة 9 سنوات، والسماح لأصحاب شوادر الخضار والفاكهة بإنشاء ثلاجة تبريد وتجميد الفاكهة والخضار داخل كل باكية.

 

جاء ذلك خلال لقائه مع التجار وأصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط مدينة نجع حمادى، لنقل نشاطهم التجارى الى مجمع شوادر نجع حمادى الجديد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والنائب سيد المنوفى، والنائب خالد خلف الله، والنائب فتحى قنديل، والنائب سيد فؤاد أبوزيد، أعضاء مجلس النواب، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من كبار تجار الخضار والفاكهة بالمدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وأضاف محافظ قنا ، بعد استصدار التراخيص اللازمة فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، والتي يمكن من خلالها أن تظل الفواكه والخضراوات طازجة طوال العام.

كما وجه محافظ قنا، خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من توقيع العقود الإيجارية، طبقا للقانون ووفقا للقيمة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة، و تسليم الباكيات الجديدة بمجمع شوادر نجع حمادى، للتجار وأصحاب شوادر الخضار والفاكهة القائمة بوسط المدينة ونقل نشاطهم التجارى من منطقة الشادر القديم إلى الشادر الجديد، والمقام على مساحة 4 أفدنة.

وأوضح محافظ قنا ، بأن الشادر يضم 61 بائكة بمساحة 300 متر تقريبا لكل منها، والذى تم تصميمه بشكل حضارى ليحقق سهولة دخول وخروج سيارات النقل، وتيسير حركة البيع والشراء والشحن والتفريغ، كما يضم الشادر مبنى إداري ومسجد وكافتيريا بتكلفة إجمالية تصل إلى 60 مليون جنيه.

 

قنا شوادر الخضار بايكة كبار تجار الخضار شوادر نجع حمادى نجع حمادى

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