محافظ قنا يوجه بحل مشكلات مستثمرى منطقة كلاحين قفط

بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، مع بعض أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية في كلاحين قفط عدد من المشكلات التى تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وحمدى حسين، مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، و ياسر حماد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومحمد عزت، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومحمود سلوم، مدير المنطقة الصناعية وممثلى شركة الكهرباء.

ووجه محافظ قنا، خلال استماعه لعدد من الشكاوي، مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة.

وأشار الداودى، إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصرى.

جدير بالذكر أن محافظ قنا ، يحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.