محافظ قنا يوافق على مد فترة تجديد الحضانات 6 أشهر لحين توفيق أوضاعهم

وافق اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، على مد فترة التجديد للحضانات التى تعمل بترخيص مؤقت من 6 أشهر إلى عام، شريطة أن يكون ملف التجديد مستوفى بالكامل من الصحة والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بالديوان العام، لتوفيق أوضاع دور الحضانات غير المرخصة، و مناقشة سبل تذليل العقبات وايجاد الحلول بما يتفق مع اللوائح والقوانين، بحضور حسام حموده السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، و حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وأحمد أبوالمجد، مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، ومحمد عبد الناصر، مدير عام ادارة الأسرة والطفولة، وممثلين عن كلا من الحماية المدنية، والصحة، والتربية والتعليم، ومكتب العمل، والشباب والرياضة، و مديرى دور الحضانات.

استعرض الاجتماع، الوضع الراهن للحضانات وعرض الصعوبات والتحديات التى تواجه توفيق أوضاع 97 دور حضانة على مستوى المحافظة، وبحث سبل تذليل كافة العقبات وتيسير اجراءات استصدار أوراق الترخيص بما يتفق باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الحماية المدنية والأمن والسلامة، حرصا على سلامة الأطفال طبقا للقانون.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، بأن إجمالي عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 52 حضانة ترخيص مؤقت، لافتا أنه كلف مسئولى التضامن الاجتماعى، بضرورة عمل لجان دورية لمتابعة عمل الحضانات، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة لضمان سلامة الأطفال، موجها مسئولي الحماية المدنية بتيسير إجراءات ترخيص الحضانات.

ومن جانبهم وجه مديرى الحضانات، الشكر لمحافظ قنا، لتذليله جميع العقبات التى تمنع توفيق أوضاعهم، بما لا يخالف اللوائح والقوانين المنصوص عليها فى هذا الشأن.