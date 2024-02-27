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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استئناف قنا تغرم مديرة الإدارة الهندسية بنجع حمادي 1.4 مليون جنيه

محكمة استئناف قنا
محكمة استئناف قنا

قضت محكمة استئناف قنا ، بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادى ١٠٠ ألف جنيه عن كل مخالفة والتى حددتها المحكمة بعد الاستئناف ١٤ مخالفة بواقع مليون و ٤٠٠ ألف جنيه.

كانت محكمة جنح نجع حمادى، قضت فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٣ / ٢٠٢١ فى الجنحة رقم ٣٥٦٦ لسنة ٢٠٢٠، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزى فخرى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فضلاً عن تغريمها ١٠٠ ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

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ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن هذا الحكم يؤكد أن الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها جادة فى حربها ضد الفساد والفاسدين وأنه لا رحمة أو رأفة، تجاه من تسول لهم أنفسهم التهاون فى الحفاظ على المال العام.

وأضاف الداودي، أن حماية المال العام وحماية المواطنين من الفاسدين من أولويات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأحد بتعطيل مصالح المواطنين، او التستر على الفساد مؤكدا اتخاذ عقوبات رادعة حيال الموظفين الفاسدين والمتلاعبين بمصالح المواطنين.

وأشار محافظ قنا، إلى حرص المحافظة من خلال إداراتها المعنية متابعة أوجه صرف المال العام والحفاظ عليه، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواجهة كافة صور الفساد وإهدار المال العام.

 

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