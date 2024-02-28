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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب حدوث ماس كهربائى.. صحة قنا: الأمور تسير بشكل طبيعي بمستشفى أبوتشت

مستشفى أبوتشت المركزى
مستشفى أبوتشت المركزى

توجه الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلي مستشفى أبوتشت المركزى، لتفقد المستشفى، عقب حدوث ماس كهربائي في كابل الكهرباء الرئيسي الواصل بمولد الكهرباء بعد منتصف الليل، لمتابعة سير تقديم الخدمة الطبية بها.

رافقه خلالها الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور محمود عبدالهادي، مدير المكتب الفني، وبولس بقطر، مدير شؤون العاملين بالمديرية.

 

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن الماس الكهربائي لم يُسفر عن أي أضرار مادية ولم يؤثر علي الخدمات الطبية المقدمة، وتم عودة التيار الكهربائي بجهود من فريق قطاع هندسة الكهرباء بأبوتشت وعودة العمل بالمستشفى.

 

وجه وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بتكريم الفريق الطبي المُناوب لحسن التعامل السريع مع الأزمة وعلي جهدهم في ما قدموه من دعم ورعاية مكثفة للأطفال والمرضي بالأقسام وقت وقوع الماس الكهربائي.

 

وخلال جولته بالمستشفي، والتي رافقه فيها الدكتور علي نورالدين، مدير الإدارة الصحية والدكتور عطالله عطيه، مدير المستشفي، تابع استكمال تلقي المواطنين للخدمة الصحية اللازمة لهم، مطمئناً علي المرضي وعلي تلقيهم للرعاية اللازمة بصورة كافية.


 

مستشفى أبوتشت المركزى

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IMG-20240228-WA0045
IMG-20240228-WA0046
IMG-20240228-WA0046
قنا صحة قنا مستشفى أبوتشت مستشفي أبوتشت المركزي الماس الكهربائي تكريم الفريق الطبي الم ناوب

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