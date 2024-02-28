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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يضم 400 عمل.. تعليم قنا تفتتح معرض لوحات فنية بإدارة قوص

معرض التربية الفنية
معرض التربية الفنية بقوص

افتتح صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية والأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم بـ قنا وعبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، معرض التربية الفنية المقام بمدرسة الشهداء الثانوية بنات تحت عنوان “ ريشتى عبر السنين”.

شهد افتتاح المعرض، محمد فاروق، مدير الأنشطة التربوية بالمديرية، وعلى حزين، مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بإدارة قوص التعليمية، ومحمد رضا ، موجه أول التربية الفنية، ومنى حامد العويضى، مديرة مدرسة الشهداء الثانوية بنات، وجيهان ضاحى وهويدا على، معلمتا التربية الفنية بالمدرسة.

 

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وأشار مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية، إلى أن مديرية التربية والتعليم بقنا بقيادة الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة، تولى اهتماماً كبيراً بدعم الأنشطة التربوية، مشيدا بالدور السامى الذى تلعبه مهارات التربية الفنية لدى الطلاب والتى تتمثل فى نشر الوعي الفني و الثقافي في الوسط الاجتماعي و تطوير مهارات الطلبة في التخصصات الفنية و الإنفتاح المعرفي الإبداعي على المجتمع الدولي و الإسهام في خلق واقع فني ثقافي ينسجم مع التوجه.

وأكد زيان، أن التربية الفنية لها دور فاعل في بناء شخصية الطلاب الذي يعيش وسط المتغيرات و التحولات الإجتماعية المعاصرة فهي تسهم مساهمة إيجابية فى تنمية و صقل شخصية الطالب من النواحى العقلية و الوجدانية و الحسية و الحركية.

من جانبها أكدت مديرة المدرسة، أن معرض "ريشتى عبر السنين" هو بانوراما توثيقية لعدة فترات زمنية متتالية من تاريخ مدرسة الشهداء الثانوية بنات ويضم أكثر من ٤٠٠ عمل فنى متميزة لطالبات المدرسة بكل فترة زمنية، موجهاً الشكر لمدير عام الإدارة وإدارة الأنشطة التربوية وتوجيه التربية الفنية بقيادة الفنان محمد رضا، والمبدعين جيهان ضاحى وهويدا على، معلمتا المادة بالمدرسة.

 

معرض قوص

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قنا ريشتى عبر السنين قوص إدارة قوص التعليمية مدرسة الشهداء الثانوية بنات الأنشطة التربوية التربية الفنية

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