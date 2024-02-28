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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أزعج الفنانة انتصار.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشخص بقنا

الفنانة انتصار
الفنانة انتصار

قضت الدائرة الابتدائية محكمة قنا الاقتصادية، غيابياً بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشخص، بتهمة إزعاج الفنانة انتصار عبر تطبيق واتس اب.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وحضور إيهاب فلتس، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار.

 

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إزعاج الفنانة انتصار على واتساب 

ترجع وقائع القضية لعام 2023 عندما قدمت الفنانة انتصار شكوى ضد شخص، بتهمة إزعاجها عبر تطبيق واتساب، حيث ادعى بأنه يعمل صحفي، وعندما طلبت منه إرسال كارنيه نقابة الصحفيين، لم يجيبها.

 

وأضافت الفنانة انتصار، بأن الشخص المدعى أرسل لها صورًا مخله بالآداب بعد تعليقه على فقرة في برنامجها"نفسنة".

 

أحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، والتي قضت غيابيًا بحبس المتهم عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.



 

قنا الأقتصادية الفنانة انتصار واتساب صور ا مخله بالآداب اخبار قنا

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