اليوم.. انتصار تحتفل بعيد ميلادها الـ53.. شاهد صور تجمعها بابنتها شاهيستا

تحتفل اليوم الفنانة انتصار بعيد ميلادها الـ53، حيث أنها من مواليد 8 يناير عام 1971، بمحافظة الإسكندرية.



نبذة عن حياة انتصار

انتصار ولدت في الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة اﻹسكندرية، وبدأت حياتها الفنيـة من خلال التمثيل بمسرح الجامعة.



اكتشفها المخرج الكبير رأفت الميهي وقدمها في فيلم تفاحة اشتهرت بأدوراها الكوميدية، كما أنها عملت في العديد من الأفلام منها سهر الليالي، أبو علي، ولاد العم، ومن المسلسلات قدمت الوتد، الزلزال وتوابعه، يوميات زوج معاصر، راجل وست ستات.





شاهيستا تتحدث عن والدتها انتصار

كشفت شاهستا ابنة الفنانة انتصار عن كواليس فوزها في مسابقة ملكة المراهقين، حيث أكدت أن مشاركتها جاءت عن طريقه صديقتها التي كانت قد تقدمت في المسابقة ذاتها العام الماضي، وقد تحمست بعد حديثهما عن تلك المسابقة.

انتصار وابنتها شاهيستا

انتصار وابنتها شاهيستا

انتصار وابنتها شاهيستا

وتابعت شاهستا في تصريحات مصورة بـ صدى البلد : والدتي الفنانة انتصار شجعتني على المشاركة بمجرد حديثي معها ، وقد استمرت المسابقة لمدة شهرين .

وأضافت شاهستا: قمنا بعمل تدريبات لمدة شهرين وكان أبرزها اللياقة البدنية، كما خضنا العديد من الاختبارات حيث يتم التصفية بينا، فلم أكن أتوقع فوزي وكان الأمر في البداية بمثابة تجربة، ولكنني اجتهدت في المسابقة بشكل كبير .