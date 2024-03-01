بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح مسجد على بن جالية بالمراشدة في قنا

افتتح حازم عمر، نائب محافظ قنا ، اليوم أعمال إحلال وتجديد مسجد علي بن جالية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

رافقه محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائب طارق رسلان والنائب محمد كمال موسي عضوا مجلس الشيوخ، وحسن الزمقان، رئيس مركز ومدينة الوقف، وجمع غفير من أهالي قرية المراشدة.

استمع نائب محافظ قنا ، إلى الخطبة التي جاءت تحت عنوان «الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن»، والتى جاءت لتأكد علي أن مجالس العلم من أطيب المجالس وأزكاها، وأشرفها قدرًا عند رب العالمين ففي رحابها يُتدارس العلم النافع، الذي يزكي العقول، ويبني الوعي، ويرشد إلى الطريق المستقيم، و أن الله سبحانه وتعالى قد رفع شأن العلم والعلماء في كتابه العزيز.

وأعرب نائب محافظ قنا، عن سعادته البالغة بإفتتاح بيتاً من بيوت الله تعالي، داعياً المولى عزوجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.

وأكد عمر، هتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، أنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية علي مساحة ٤٥٠ م٢ بتكلفة اجمالية بلغت ٢ مليون جنيه، وأن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.





