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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 22 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح المبني الجديد للوحدة المحلية لـ نقادة 

افتتاح مبنى الوحدة
افتتاح مبنى الوحدة المحلية لمركز نقادة

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، المقر الجديد للوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وذلك علي هامش الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح المطران بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب حمدى سعد، عضو مجلس النواب، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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وأوضح محافظ قنا، أن افتتاح المقر الجديد للوحدة المحلية يهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حضارى لتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار الداودى، إلى أن محافظة قنا تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة، نحو مزيد من التنمية والتطوير في جميع القطاعات التي تهم المواطنين، من أجل خلق مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود الدولة المصرية الداعمة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها التي من شأنها تحقيق تنمية مستدامة تتماشي مع رؤية مصر 2030.

ووجه محافظ قنا ، المسئولين بالوحدة المحلية بالتواصل الدائم مع المواطنين، لإنجاز المهام الخاصة بهم وتحقيق الانضباط الإداري والعمل كفريق عمل واحد لبحث المشكلات المقدمة من المواطنين، وسرعة تحديد أسلوب حلها ووفقا للوائح والقوانين.

من جانبه قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، إن المقر تم تجهيزه علي أحدث التقنيات الإلكترونية لتقديم كافة الخدمات المميكنة للمواطنين، علي مساحة ٥٤٢ متر مربع بتكلفة إجمالية ٢٢ مليون جنيه، فضلاً عن تطوير المركز التكنولوجي وربطه بالمبنى الجديد.

 

افتتاح مبنى الوحدة المحلية بنقادة

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قنا نقاده تخفيف الاعباء رؤية مصر 2030 المشروعات القومية تطوير المركز التكنولوجي

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