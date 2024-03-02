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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجوم الفن يتألقون فى افتتاح الدورة الـ 8 لمهرجان مسرح الجنوب بقنا

مسرح الجنوب
مسرح الجنوب

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان المسرحى لشباب الجنوب، مساء الجمعة، بمحافظة قنا، والمنظم من قبل مؤسسة س للثقافة والإبداع، برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، ومحافظة قنا، ومؤسسة مصر الخير، وحتى  6 مارس.

وشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات، أبرزها تقديم حفل استعراضى تناول التراث النوبى، والتنورة، والتحطيب من التراث الصعيدى، واغنية تناولت تاريخ الكتاب الذين تألقوا فى الدراما الصعيدية وأبرزهم محمد صفاء عامر، وعبد الرحمن الشرقاوى، قدمتها فرقة الفنون الشعبية بقنا من إخراج الفنان محمد مصطفى وتقديم الكاتب بكر ى عبد الحميد، كما شهد الافتتاح عرض المسرحية العراقية طقوس الحطب والتى نالت إعجاب الجمهور لرسالتها الرافضة للحروب.

 

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وكرم المهرجان مجموعة من الفنانين والشخصيات البارزة لدورهم فى تنشيط الحركة الفنية والثقافية وإنجاح المهرجان، من بينهم النجم سامح حسين، والذى نشر البهجة بين أهالى قنا ، كما جرى تكريم النائب حمادة الجبلاوى،عضو مجلس النواب، والفنان هانى كمال، واسم الفنان الراحل عبد الرحمن الشافعى، والذى تسلمها نجله الفنان أحمد الشافعى، والفنانه عزه لبيب، وابنة قنا الفنانه فاطمة حسن والفنان العراقى القدير باسم قهار.

واختارت إدارة المهرجان من جمهورية العراق ضيف الشرف هذا العام كلا من اسم الفنان الراحل حقى الشبلى، مؤسس المسرح العراقى وتسلمها الفنان منير راضى، و المخرج السودانى القدير حاتم على، و المخرج الاسبانى الكبير باتى دومينيك، فيما كرم الاتحاد المغربى للفنانين المسرحيين الناقد هيثم الهوارى لدوره الملموس فى الحركة المسرحية.

وقال هيثم الهوارى، رئيس المهرجان، إن سبب اختياره لإقامة الدورة الثانية فى قنا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية الذى بدأته المؤسسه، وإقامة 8 مكتبات جديدة فى القرى، كما أن سبب اختيار العراق ضيف شرف المهرجان أن المسرح العراقى من المسارح القديمة بالعالم العربى والمهمة.

وأشار الهوارى، إلى أن الفعاليات تقام فى 12 موقع هى قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة نجع حمادى، قصر ثقافة قوص، مركز شباب العمال، الكنيسة الانجيلية، مستشفى الاورام، مركز شباب دندرة، مركز شباب الطويرات، مركز شباب البياضية، مركز شباب الدومه بالإشراف الشرقية، مدينة دريمز، بالاضافة لإقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات.

وأضاف الهوارى، وتنظم إدارة المهرجان معرضاً للحرف التراثية والبيئية، يتضمن عدد كبير من المشغولات اليدوية والبيئية وكذلك الحرف التراثية التى قام بها أبناء محافظة قنا والذين حصلوا على ورش تدريبية فى مجال تصنيع الحرف اليدوية والتراثية.

يستضيف المهرجان 70 شاب من الأقاليم المختلفة الذين يرغبون فى حضور الورش التدريبية مجاناً فى دورته الثامنة، فيما يتنافس على مسابقات المهرجان 26 عرض تم اختيارهم من 365 عرض من جميع أنحاء العالم.
 

المهرجان المسرحى الدولى

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قنا مؤسسة س للثقافة التراث النوبي طقوس الحطب قصر ثقافة نجع حمادي قصر ثقافة قوص الحرف التراثية محافظة قنا

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