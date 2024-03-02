على هامش عيد قنا القومى.. افتتاح وحدة إسعاف نقادة بالطريق الصحراوى الغربى

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم، نقطة إسعاف نقادة الجديدة، أمام المدخل الصحراوى الغربي، وذلك علي هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

ورافق المحافظ، خلال الافتتاح، الدكتور معمر عبد الهادى، مدير عام إقليم جنوب الصعيد لهيئة الإسعاف المصرية، والحبر الجليل بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب حمدى سعد، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ قنا ، نقطة الإسعاف وما تحتويه من أقسام وغرف للإقامة وأجهزة الإطفاء والطوارئ، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أى حادث يقع على الطريق الصحراوي وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

وقال محافظ قنا، إن الوحدة مقامة علي مساحة ٤٠٠ متر مربع، وتضم ٤ سيارات إسعاف مجهزة بأحدث اجهزة ومعدات الإسعافات الأولية، كما تضم مجموعة من الأدوية اللازمة لحالات الطوارئ.

وأضاف الداودى، أن الوحدة تعد رقم ٦٦ علي مستوي المحافظة بإجمالى ١١٣ سيارة إسعاف تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية، مشيرًا إلى أن تطوير مرفق الإسعاف بداية للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى.

وأكد محافظ قنا ، حرصه المستمر على توفير كل سبل الدعم وتذليل جميع التحديات أمام أى عمل من شأنه تقديم خدمة للمواطنين والعمل على راحتهم.



