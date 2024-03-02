عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على هامش عيد قنا القومى.. افتتاح وحدة إسعاف نقادة بالطريق الصحراوى الغربى

افتتاح وحدة اسعاف
افتتاح وحدة اسعاف نقادة

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم، نقطة إسعاف نقادة الجديدة، أمام المدخل الصحراوى الغربي، وذلك علي هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

ورافق المحافظ، خلال الافتتاح، الدكتور معمر عبد الهادى، مدير عام إقليم جنوب الصعيد لهيئة الإسعاف المصرية، والحبر الجليل بيمن مطران نقادة وقوص، والنائب حمدى سعد، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد فؤاد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

نجوم الفن يتألقون فى افتتاح الدورة الـ 8 لمهرجان مسرح الجنوب بقنا

أزعج الفنانة انتصار.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لشخص بقنا

 

وعقب الافتتاح تفقد محافظ قنا ، نقطة الإسعاف وما تحتويه من أقسام وغرف للإقامة وأجهزة الإطفاء والطوارئ، وذلك للتعامل الفوري والسريع مع أى حادث يقع على الطريق الصحراوي وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

وقال محافظ قنا، إن الوحدة مقامة علي مساحة ٤٠٠ متر مربع، وتضم ٤ سيارات إسعاف مجهزة بأحدث اجهزة ومعدات الإسعافات الأولية، كما تضم مجموعة من الأدوية اللازمة لحالات الطوارئ.

وأضاف الداودى، أن الوحدة تعد رقم ٦٦ علي مستوي المحافظة بإجمالى ١١٣ سيارة إسعاف تُقدم خدمات الإسعاف بمدن وقرى المحافظة والطرق السريعة والرئيسية، مشيرًا إلى أن تطوير مرفق الإسعاف بداية للوصول إلى مستوى صحي متميز من خلال سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ وإنقاذ حياتهم قبل دخولهم المستشفى.

وأكد محافظ قنا ، حرصه المستمر على توفير كل سبل الدعم وتذليل جميع التحديات أمام أى عمل من شأنه تقديم خدمة للمواطنين والعمل على راحتهم.


 

وحدة اسعاف نقادة

IMG-20240302-WA0018
IMG-20240302-WA0018
IMG-20240302-WA0015
IMG-20240302-WA0015
IMG-20240302-WA0017
IMG-20240302-WA0017
IMG-20240302-WA0019
IMG-20240302-WA0019
IMG-20240302-WA0020
IMG-20240302-WA0020
IMG-20240302-WA0027
IMG-20240302-WA0027
IMG-20240302-WA0033
IMG-20240302-WA0033
قنا نقطة إسعاف نقادة نقطة الإسعاف اخبار قنا محافظة قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تراجع كبير|أسعار الذهب تخالف التوقعات.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

انخفاض كبير لأول مرة|ضربة جديدة للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسمياً الآن

ربنا ينتقم منهم.. مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب مأساة حلمي بكر

سعر الذهب اليوم| الشعبة تفجر مفاجأة جديدة في عيار 21 مرهونة بالدولار

زوجته رافضة.. شقيق حلمي بكر يصرخ على الهواء بسبب تصريح الدفن

كلام كبير.. سيد عبد الحفيظ يعلق على عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

وحوي يا وحوي.. الفوانيس تزين الشوارع وتنشر الأجواء الرمضانية بقنا

انطلاق فعاليات مؤتمر وحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام

ترشيحاتنا

تكليف هيئة التنمية الزراعية بإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل 3،2 مليار مديونيات متأخرة

إدخال المساعدات الإنسانية ضرورة.. وزير الخارجية يجدد التحذير من عواقب اجتياح رفح

12 مليون جنيه .. الداخلية تلاحق مافيا الدولار

الاعتماد والرقابة الصحية: جلسة علمية عن دور الجودة في تنشيط السياحة العلاجية

مقارنة ظالمة.. تعليق مثير من المدرب السابق للمنتخب على أزمة كولر وكهربا

شكري ووزير الخارجية القطري يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين| ملابس أثارت الجدل لها بعد تصدرها التريند

تصرفت كالبطلة.. فيديو مروع يظهر إنقاذ سائقة من الموت المحقق في أمريكا

الكون يهاجم نفسه.. تفاصيل صادمة عن تأثير الإشعاع فوق البنفسجي في الفضاء

ابنة عمرو دياب بملابس ملفتة في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

استغل 100 وفتاة وثقت مقطعا له|تفاصيل جديدة في أكبر قضية استغلال قاصرات أجنبيات

الأكبر في العالم.. سيدة تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بسبب لسانها

مقالب جديدة ومفاجآت مُثيرة.. فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” فى رمضان 2024

عبد الله السعيد يثير الجدل بين جمهور الزمالك.. ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: كل الخير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: مفاوضات غزة.. بين التقدم النسبي والتعثر!

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

اﻟﻤﺰﻳﺪ