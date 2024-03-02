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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على هامش احتفال قنا بالعيد القومى.. افتتاح مصنعين بمنطقة قفط الصناعية

افتتاح مصنعين بقنا
افتتاح مصنعين بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مصنعين بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 3 مارس من كل عام.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، النائب عبد الفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ والنائب أشرف أبوالفضل والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب والمهندس رجب عرفة، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، ومحمد عزت، مدير عام فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ومحمود سلوم، مدير عام المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الإستثمار والمناطق الصناعية.

 

محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

بتكلفة 22 مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح المبني الجديد للوحدة المحلية لـ نقادة 

 

وقال محافظ قنا، إن مصنع سماد قنا المقام علي مساحة ٥.٥٤ متر مربع بحجم استثمارات بلغ ١٥ مليون جنيه يوفر ١٢ فرصة عمل مباشرة، وهو أول مصنع يحصل على رخصة تشغيل لإنتاج السماد العضوي عقب استيفاء موافقات البحوث الزراعية للمنتجات قبل نزولها للسوق وتداولها بين المزارعين.

وأشار الداودى، إلى أنه تم افتتاح مصنع لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية، مقام علي مساحة ١٤٠٠ متر، بحجم استثمارات بلغ مليون دولار، يوفر ٧٥ فرصة عمل للشباب، وسيتم تصدير ٧٠٪؜ من إنتاج المصنع إلي الخارج.

وأضاف محافظ قنا ، أن القيادة السياسية تسعي جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى، و التصدير للأسواق الخارجية، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألوا جهداً فى تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محورى فى دعم وتنمية الإقتصاد القومى.

ودعا محافظ قنا ، رجال الأعمال إلى  الاستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمية المميزة بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.
 

افتتاح مصنعين بقنا

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