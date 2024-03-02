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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزامنا بالاحتفال بالعيد القومي.. محافظ قنا يفتتح مقر مصلحة الضرائب العقارية الجديد

افتتاح مصلحة الضرائب
افتتاح مصلحة الضرائب بقنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور شريف حازم، مساعد وزير المالية، مقر مصلحة الضرائب العقارية بمنطقة مساكن عثمان، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

 

حضر فعاليات الافتتاح، محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، والمستشار أنور فوزى محمد، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، والمستشار أشرف شلبى ناشد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ونصر سيد مصطفى، وكيل الوزارة لمنطقة الضرائب العقارية، وأبوزيد خليفة أحمد، رئيس منطقة ضرائب قنا والبحر الأحمر، ومحمود حمدان، مدير المديرية المالية بقنا.

تقع مصلحة الضرائب على مساحة 1500 متر مربع، وتضم منطقة الضرائب العقارية، مأمورية عوائد قنا، منطقة الضرائب العامة، مزود بأحدث منظومة للحماية المدنية، وكافة متطلبات الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى منظومة مراقبة الكترونية على أحدث طراز، فضلا عن إضاءة المبني بكشافات موفرة لترشيد واستهلاك الطاقة، لتيسير تقديم الخدمات الضريبة لأبناء محافظة قنا.

 

يذكر أن تطوير مصلحة الضرائب وتحديث البنية التحتية والارتقاء ببيئة العمل وميكنتها لتواكب التطور التكنولوجى إلى جانب التيسير علي المجتمع الضريبي وتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين.

 

يذكر أن محافظة قنا ، شهدت اليوم افتتاح عدد من المصانع والمشروعات، بمختلف مراكز المحافظة، احتفالاً بالعيد القومى لـ قنا ، والذى يتزامن مع ٣ مارس من كل عام، حيث تمكن أبناء قنا من هزيمة قوات الاحتلال الفرنسى فى معركة البارود عام ١٧٩٩ ميلادية. 

قنا معركة البارود العيد القومى مصلحة الضرائب العقارية مأمورية عوائد قنا

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