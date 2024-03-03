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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب جولات مفاجئة .. إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفيات قنا للتحقيق

مستشفيات قنا
مستشفيات قنا

أصدر الدكتور محمد يحي  بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بإحالة المتغيبين عن العمل، خلال جولات الفرق الطبية، للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالمديرية.

أوضح وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأن قرار الإحالة جاء عقب جولات المرور خلال الأسبوع المنتهى، وأسفر عن حالات غياب وترك عمل لعدد من الفرق الطبية.

 

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أضاف بدران، بأن أصدر توجيهات لإدارة التفتيش المالي والاداري بالمديرية برئاسة جابر سيف النصر، مدير التفتيش المالي والإداري بالمديرية، بمتابعة الإنضباط الإداري بمنافذ الرعاية الصحية داخل المحافظة.

أشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى أن جولات المرور جاءت بالتنسيق مع مديري الإدارات الصحية وأقسام التفتيش المالي والإداري بالإدارات بتكثيف المرور علي المستشفيات والقطاعات الطبية.

شدد بدران، علي مواصلة التفتيش المفاجئ في مواعيد مختلفة صباحاً ومساءاً لمتابعة التواجد الفعلي وتحقيق الإنضباط الإداري بمنافذ الخدمة الصحية التابعة لمديرية الصحية.

جولات مفاجئة بمستشفيات قنا

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قنا مستشفيات قنا وزارة الصحة الفرق الطبية المتغيبين

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