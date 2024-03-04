وكيل تعليم قنا يفتتح معرضا للأنشطة التربوية بإدارة قوص التعليمية

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، معرض إدارة قوص التعليمية للأنشطة التربوية والمقام بمدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين.

جاء ذلك بحضور صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وعبد الله القباني، مدير عام إدارة قوص التعليمية، والنائب أشرف أبوالفضل، عضو مجلس النواب، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المديرية، وأسامة قدوس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ومحمد فاروق، مدير الأنشطة التربوية، وموجهو عموم الأنشطة التربوية وقيادات إدارة قوص التعليمية والقيادات المجتمعية بقوص.

تنوعت العروض، ما بين فنية ورياضية وشعرية، قدمها طلاب مدارس الإدارة بمراحلها المختلفة، حيث قدم تلاميذ مدرسة عبد العزيز القوصي الابتدائية، استعراض احنا القناوية، وقدمت مدرسة الشهداء الثانوية بنات، استعراض"ع البركة لرياض أطفال"، واستعراض جرس الفسحة، فيها حاجة حلوة، فضلاً عن عروض لمدارس النصر الإعدادية بنات والفنية الصناعية بنات وعرض رياضي لمدرسة الفنية التجارية بنات والإعدادية بنات.

أشار الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن ما جرى تقديمه اليوم بالمعرض يمثل تجسيدا حيا لتميز الأنشطة الطلابية وأهميتها في استخراج المواهب الرياضية والفنية واليدوية والعقلية، وصقل تلك المواهب وتنميتها عن طريق المتخصصين بحسب استراتيجية وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والعمل على تفعيل اليوم الرياضي ومراكز تنمية القدرات لربط الطلاب بالمدرسة وجذبهم إليها لتحقيق درجة متميزة من الانضباط والتميز العلمي و المهارى.

وأشاد السيد، بتضافر جهود مديرى المدارس و مسئولي الأنشطة ومجلس الأمناء والقيادات المجتمعية لإخراج العرض الفني والرياضي المتميز، مثنياً على إبداعات وأعمال الطلاب المتميزة وهيئة الإشراف أثناء تفقده والضيوف معارض الأنشطة الطلابية لرياض الأطفال والتربية الزراعة والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية والنفسية والمكتبات والصحافة والإعلام التربوي والتربية الاجتماعية والمجال الصناعي والمدارس الفنية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أهمية تفعيل مشروع رأس المال بالتعليم الفنى، وتكليف أعضاء هيئة التدريس من أصحاب المواهب بمدارس التعليم الفني لخدمة مدارس التعليم العام والعكس بتنسيق من مدير عام الإدارة، والتركيز على التوعية بحروب الجيل الخامس والتعريف بإيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعى.