تدشين برنامج "أسرة" لنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بقنا

دشن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برنامج " أسرة "، لدعم وتنمية، و نشر الثقافة الصحية السليمة للأسرة القنائية، ضمن خطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها من القضايا التي تُعيق حركة التنمية، كأحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد أبو نار، رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتورة رانيا الشهير، مدير ادارة تنظيم الأسرة بـ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا ، بأن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية، لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيداً ببرنامج «أسرة» والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات الخاطئة، كما يهدف برنامج أسرة إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكى تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.

وأضاف الدكتور محمد أبو نار، رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، بأن اختيار أماكن عمل المشروع بمحافظة قنا، تم طبقا لمؤشرات تنموية "صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا"، وسيتم تنفيذ البرنامج على مدار 3 أعوام في إدارت قوص بـ 34 وحدة، ونقادة 12 وحدة، والوقف 7 وحدات.

وتابع رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، بالاضافة إلى تنفيذ البرنامج في وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الاولية 6 وحدات ليصبح إجمالى عدد الوحدات التى سيعمل بها برنامج " أسرة " 77 وحدة صحية، كما يتم تدريب الأطباء والتمريض بالعيادات المتنقلة بإدارات قوص ونقادة والوقف وعددهم 3 عيادات.

وأكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، بأن أهم التدخلات التي سوف يقوم بها برنامج " أسرة " على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية، هى" تنفيذ دورات تدريب المدربين من مديرية الصحة والسكان، وغيرهم من المسؤولين المعنيين على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية التابعة لها، وتتضمن برامج تدريب المدربين بناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة، والإدارات التابعة لها.

وأضاف عباس، وتنفيذ وإدارة حملات التوعية، وتغيير السلوك المحلية، وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيرى، بالإضافة إلى مساعدة كوادر المحافظة والإدارات الصحية، والتي تم بناء قدراتها على توسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة، وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج.