عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدشين برنامج "أسرة" لنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بقنا

برنامج أسرة
برنامج أسرة

 دشن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، برنامج " أسرة "، لدعم وتنمية، و نشر الثقافة الصحية السليمة للأسرة القنائية، ضمن خطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها من القضايا التي تُعيق حركة التنمية، كأحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والدكتور محمد أبو نار، رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، والدكتورة رانيا الشهير، مدير ادارة تنظيم الأسرة بـ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

مصرع رضيع وإصابة والده بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

عقب جولات مفاجئة .. إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفيات قنا للتحقيق

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية، لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيداً ببرنامج «أسرة» والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات الخاطئة، كما يهدف برنامج أسرة إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكى تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.

 

وأضاف الدكتور محمد أبو نار، رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، بأن اختيار أماكن عمل المشروع بمحافظة قنا، تم طبقا لمؤشرات تنموية "صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا"، وسيتم تنفيذ البرنامج على مدار 3 أعوام في إدارت قوص بـ 34 وحدة، ونقادة 12 وحدة، والوقف 7 وحدات.

 

وتابع رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، بالاضافة إلى تنفيذ البرنامج في وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الاولية 6 وحدات ليصبح إجمالى عدد الوحدات التى سيعمل بها برنامج " أسرة " 77 وحدة صحية، كما يتم تدريب الأطباء والتمريض بالعيادات المتنقلة بإدارات قوص ونقادة والوقف وعددهم 3 عيادات.

 

وأكد الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، بأن أهم التدخلات التي سوف يقوم بها برنامج " أسرة " على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية، هى" تنفيذ دورات تدريب المدربين من مديرية الصحة والسكان، وغيرهم من المسؤولين المعنيين على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية التابعة لها، وتتضمن برامج تدريب المدربين بناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة، والإدارات التابعة لها.

 

وأضاف عباس، وتنفيذ وإدارة حملات التوعية، وتغيير السلوك المحلية، وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيرى، بالإضافة إلى مساعدة كوادر المحافظة والإدارات الصحية، والتي تم بناء قدراتها على توسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة، وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج.

 

 

تدشين برنامج أسرة

IMG-20240304-WA0087
IMG-20240304-WA0087
IMG-20240304-WA0055
IMG-20240304-WA0055
IMG-20240304-WA0082
IMG-20240304-WA0082
IMG-20240304-WA0064
IMG-20240304-WA0064
IMG-20240304-WA0077
IMG-20240304-WA0077
IMG-20240304-WA0085
IMG-20240304-WA0085
IMG-20240304-WA0090
IMG-20240304-WA0090
قنا اسرة الثقافة الصحية السليمة وزارة الصحة تنمية الأسرة المصرية تنظيم الأسرة رؤية مصر 2030 برنامج أسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 300 جنيه في يوم|انهيار أسعار الذهب مجددا.. والسر في الدولار

رمضان صبحي في الزمالك بعد رفض الخطيب مقابلته.. مفاجأة جديدة

خلافات التوأم تتصاعد|اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي شائعة.. وشوبير يطلب تدخل الوزير

«خراب السوق السوداء»|الدولار يفقد 30 جنيهًا من أعلى سعر.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد توجيهات الرئيس| برلماني: انتهاء أزمة السلع الغذائية رسالة طمأنة للشارع المصري

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

انخفاض جديد.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين

تعويضات 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و20 ألفاً للمُصاب في حادث إيتاي البارود

موضوعات متعلقة

اعتماد مخطط التنمية الحضارية التفصيلي لمنطقة الحميدات بمحافظة قنا

تزامنا بالاحتفال بالعيد القومي.. محافظ قنا يفتتح مقر مصلحة الضرائب العقارية الجديد

ترشيحاتنا

بريطانيا تعلن عن حادث بحري جديد في جنوب شرق عدن

خاص.. نص منطوق الحكم على مرشد الإخوان ونائبه و77 آخرين في أحداث المنصة.. أسماء

زيارة رسمية لـ رئيس القيادة المركزية الأمريكية لـ 4 دول بالشرق الأوسط

الحرب على غزة.. 30 شهيدا بقصف على رفح والنصيرات وخان يونس

انخفاض الأسعار بهذا الإجراء .. متحدث الوزراء يزف بشرى للمواطنين

متحدث الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه صغيرين على الفيلر.. صور بوسي قبل وبعد عمليات التجميل

بفتحة طويلة.. ياسمين الخطيب بفستان جرئ تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اقتصادية جدا.. سر المحلات لعمل بلح الشام المقرمش بدون زيت وبيض

شوكولاتة شباك زجاجي.. كيف احتفلت كادبوري بمرور 200 سنة على تأسيسها بإنجلترا

فيديو

أرقام خيالية.. خبير يكشف رواتب "متذوقي القهوة" وتكلفة التأمين على "لسانهم"| فيديو

شاعر عربي شهير يُهدي سائقه 10آلاف ريال والسر في اسم زوجته.. شاهد

المحاربين القدماء تعقد مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

سهام جلال: قابلت في مهنة الفن قلة القيمة علشان معنديش شلة ومعارف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ