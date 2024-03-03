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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب يحتفل بالعيد القومى لمحافظة قنا

المهرجان المسرحى
المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب

احتفل المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، بعيد قنا القومى، على مسرح قصر ثقافة قنا، ضمن فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان، بحضور اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والناقد الفني هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان، وعماد فتحى، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، والنائب محمد الجبلاوي، والنائب مصطفى محمود والنائبة سحر صدقى والنائبة حنان عوض والنائبة رحاب الغول، أعضاء مجلس النواب والفنانين "سامح حسين وعزة لبيب وهانى كمال وأحمد الشافعى، وابنة قنا فاطمة حسن والفنان العراقى القدير باسم قهار" ، و المخرج السودانى حاتم على، و المخرج الاسبانى الكبير باتى دومينيك، وأنور جمال، مدير عام فرع ثقافة قنا، وجيهان رمزى، مدير قصر ثقافة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من أبناء المحافظة.

 

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بدأت فعاليات الاحتفال، بـ أوبريت غنائي استعراضي خاص باحتفالات قنا بعيدها القومى، من تأليف وإخراج محمد مصطفى، غناء فرقة الموسيقى العربية، بالاشتراك مع فرقة الفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور ثقافة قنا، تلاه العرض المغربى "همس" والذى تدور أحداثه حول أسلوب بريخت فى محاولة لتشريح ودراسة العلاقات الزوجية وأسباب جمودها فى محاوله لايجاد الحل لهذه المعادلة، العرض من بطولة زياد أدريسى وسماح بوسلام و تأليف واخراج كريم بطرون.

قدم محافظ قنا، التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، الذى يعد تخليدا لذكرى انتصار أبطال قرية البارود بمركز فقط ضد الحملة الفرنسية عام ١٧٩٩، حيث نجحوا بشجاعة وعزيمة في صد الاسطول الفرنسي وإفساد مخططه الاستعماري وكان بداية لتقلص النفوذ الفرنسي فى مصر.

وأضاف الداودى، بأن المهرجان يأتى فى اطار خطة الدولة لتحقيق العدالة الثقافية والتنموية لجميع فئات الشعب، بهدف ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء ونبذ التطرف الفكري، من خلال التوسع في الأنشطة الثقافية، وبصفة خاصة الفنون الشعبية، والتي تكتسب أهمية كبيرة لدورها في تعزيز روح الولاء للمجتمع وتوطيد أواصر العلاقات بين أفراد الوطن الواحد.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن إدارة  المهرجان نظمت معرض للحرف التراثية والبيئية، يتضمن عدد كبير من المشغولات اليدوية والبيئية و الحرف التراثية، مثل"الفركة والفخار والمشغولات الخشبية " خشب السرسوع" والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار"، بهدف دعم ابناء المحافظة من اصحاب هذه الحرف ، كما سيتم الترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادى مصر الالكترونية، بما يعود بالنفع علي أصحابها لتوسيع مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقال هيثم الهوارى، رئيس المهرجان، إن اختيار قنا لإقامة الدورة الثانية، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة ومشروع تنمية القرية، معرباً عن شكره وتقديره لمحافظ قنا، لما يقدمه من مساندة ودعم كبير ، في إنجاح إقامة المهرجان هذا العام وللمرة الثانية على ارض المحافظة، لافتاً إلى أن الدورة الحالية من المهرجان تشهد إقامة 8 مكتبات جديدة فى القرى، و26عرض يتنافسوا على مسابقات المهرجان، من جميع انحاء العالم، وستقام الفعاليات فى 12 موقع هى قصور ثقافة" قنا ونجع حمادى وقوص"، والكنيسة الانجيلية، ومستشفى الأورام، ومراكز شباب "دندرة ومدينة العمال والطويرات والبياضية والدوما بالإشراف الشرقية"، ودريمز، بالإضافة إلى إقامة سرادق ومسرح كبير فى مدينة جاردينيا بقنا الجديدة لإقامة الفعاليات.
 

المهرجان المسرحى الدوبى

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