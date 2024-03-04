قنا .. مصرع 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارتين بقرية الطويرات

لقى 7 أشخاص مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص وملاكى، داخل ترعة أصفون أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وملاكى داخل ترعة أمام قرية الطويرات.

تمكنت جهود الإنقاذ من انتشال ٧ جثث من ترعة أصفون، عقب سقوط السيارتين بها، وجارى البحث عن جثث أخرى.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعهما تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.