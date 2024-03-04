قنا .. الأهالى يتفاعلون مع "سرديات فلسطينية والأراجوز" بنادى الكنيسة الإنجيلية

استضافت الكنيسة الانجيلية بـ قنا، عروض الأراجوز، وسرديات فلسطينية، والمهرج، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة والمقامة بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير.



وتفاعل أهالى محافظة قنا، مع عرض المهرج الذى قدمه الفنان التونسى نوار الضووى وأيضاً مع الدبكة الفلسطينية التى قدمها الفنان عبد الرؤوف عسقلانى، ضمن عرضه سرديات فلسطينية وقدم عرض الأراجوز الفرقة القومية للفنون.

قال القس خالد وجيه، راعى الكنيسة الانجيلية فى قنا، سعداء باستضافة حدث دولى كبير فى منطقة الصعيد والذى يضم وفود من 20 دولة هى كندا واسبانيا ورومانيا والهند والعراق وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وبنين والسنغال ومالى وجنوب السودان، فدائما نشجع العمل المجتمعى وخاصة الفنون والثقافة والإبداع.

أكد الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس المهرجان، سعادته بردود الفعل التى تلقاها من الجمهور، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التى يشارك فيها عروض المهرجان فى نادى الكنيسة الإنجيلية بقنا، وهو الأمر الذى يسمح بانتشار كبير فى كافة الاماكن الثقافية لتصل عروض المهرجان لكل أهالى قنا.

أشار رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، إلى أن المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب يشهد خلال هذه الدورة، انطلاق 10 ورش فى عدة مجالات تستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة 70 شاب من جميع أنحاء الجنوب، والذى يستضيفهم المهرجان لتعلم فنون المسرح المختلفة.

