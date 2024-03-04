عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا .. الأهالى يتفاعلون مع "سرديات فلسطينية والأراجوز" بنادى الكنيسة الإنجيلية

المهرجان المسرحى
المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب

استضافت الكنيسة الانجيلية بـ قنا، عروض الأراجوز، وسرديات فلسطينية، والمهرج، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة والمقامة بمحافظة قنا خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس الجاري برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، محافظة قنا، مؤسسة مصر الخير.
 

وتفاعل أهالى محافظة قنا، مع عرض المهرج الذى قدمه الفنان التونسى نوار الضووى وأيضاً مع الدبكة الفلسطينية التى قدمها الفنان عبد الرؤوف عسقلانى، ضمن عرضه سرديات فلسطينية وقدم عرض الأراجوز الفرقة القومية للفنون.

 

تدشين برنامج "أسرة" لنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بقنا

محافظ قنا ورئيس هيئة المثلث الذهبى يناقشان تيسير الاجراءات للمستثمرين

 

قال القس خالد وجيه، راعى الكنيسة الانجيلية فى قنا، سعداء باستضافة حدث دولى كبير فى منطقة الصعيد والذى يضم  وفود من 20 دولة هى كندا واسبانيا ورومانيا والهند والعراق وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والأردن وفلسطين وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والسودان وموريتانيا وبنين والسنغال ومالى وجنوب السودان، فدائما نشجع العمل المجتمعى وخاصة الفنون والثقافة والإبداع.

أكد الناقد الفنى هيثم الهوارى، رئيس المهرجان، سعادته بردود الفعل التى تلقاها من الجمهور، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التى يشارك فيها عروض المهرجان فى نادى الكنيسة الإنجيلية بقنا، وهو الأمر الذى يسمح بانتشار كبير فى كافة الاماكن الثقافية لتصل عروض المهرجان لكل أهالى قنا.

أشار رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة، إلى أن المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب يشهد خلال هذه الدورة، انطلاق 10 ورش فى عدة مجالات تستمر لمدة 5 أيام، بمشاركة 70 شاب من جميع أنحاء الجنوب، والذى يستضيفهم المهرجان لتعلم فنون المسرح المختلفة.
 

المهرجان المسرحى الدولى

IMG-20240304-WA0133
IMG-20240304-WA0133
IMG-20240304-WA0135
IMG-20240304-WA0135
IMG-20240304-WA0132
IMG-20240304-WA0132
IMG-20240304-WA0134
IMG-20240304-WA0134
قنا المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب الفرقة القومية للفنون الكنيسة الإنجيلية المهرجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يحصل على توقيع نجم الترجي لمدة 4 مواسم

مفاجآت اقتصادية كبرى قريبا.. وهذا موقف التعويم وطرح البنوك شهادات بفائدة 30%

خربوا النادي.. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى مجلس إدارة الزمالك

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

على طريقة إمام عاشور.. كوبري جديد لضم موهبة الكرة المصرية للأهلي

بعد القرار الرئاسي الأخير.. غرامة كبيرة تنتظر محتكري السلع

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة

موضوعات متعلقة

عقب جولات مفاجئة .. إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفيات قنا للتحقيق

اعتماد مخطط التنمية الحضارية التفصيلي لمنطقة الحميدات بمحافظة قنا

ترشيحاتنا

مصدر مصري رفيع المستوى: انتهاء اليوم الثاني من المباحثات بالقاهرة لبحث هدنة في غزة

الحكومة: طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص إجراء متبع في العالم

رابط التقديم في مسابقة الأئمة بوزارة الأوقاف.. الحق سجل

تي آر تي: رئيس المخابرات التركية يتوجه إلى واشنطن بـ"أجندة مزدحمة"

إيلون ماسك يثير قلق العلماء: سنحرق 100 قمر صناعي «ستارلينك» في الفضاء

السعر الرسمي لـ شيفروليه كابتيفا موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد العزيز مخيون فقط.. نجوم الفن يغيبون عن عزاء جميل برسوم

ماذا يحدث لو تناولت الجزر يوميا.. تفاصيل مدهشة

في ذكرى وفاة صلاح الدين الأيوبي.. تعرف على وصيته

هؤلاء ممنوعون من التمر هندي في رمضان

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ