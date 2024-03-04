تعليم قنا يخصص رقم محمول للتعامل مع أسر طلاب التربية الخاصة

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، تخصيص رقم محمول وتفعيل خدمة الواتس اب لتيسير تعامل إدارة التربية الخاصة بالمديرية مع أسر وذوي الطلاب من تلك الفئة وإجابة أي استفسارات تتعلق بالأوراق المطلوبة والطلبات المقدمة والامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن الرقم المخصص لتقديم تلك الخدمة هو 01004805345 ، ويمكن لأولياء الأمور أن يرسلوا أسئلتهم و طلباتهم عبر الواتس اب لهذا الرقم.

وأوضح السيد، أنه سوف يتم الإجابة والرد بشكل سريع من أجل تخفيف عبء التنقل والتردد على ديوان المديرية لأهالي الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وتشجيعهم على إلحاق أولادهم بالمدارس المجهزة لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة وتنمية نقاط القوة لديهم.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إلى أن هذا الإجراء يأتى في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم بإتاحة الخدمات المقدمة إلى أولياء أمور طلاب الدمج.

جدير بالذكر بأن تخصيص رقم لذوى القدرات الخاصة، لتواصل أسرهم مع الإدارات التعليمية المختلفة، يأتى ضمن عدة إجراءات لتيسير عملية التواصل، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالفئات الخاصة.