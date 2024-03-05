عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 7 أشخاص سقطت بهم سيارة داخل ترعة بقنا

اسعاف
اسعاف

قبل دقائق قليلة من وصولهم إلى منزلهم بقرية الدير الشرقى التابعة لمركز قنا، وبعد رحلة سفر من مدينة الغردقة، ظنوا أنهم سوف يحصلون على قسط من الراحة، لكن الأقدار كانت تحمل لهم ولذويهم مفاجئة، حيث انتهت رحلتهم فى الدنيا بشكل نهائى داخل ترعة على بُعد أمتار من منزلهم.

 

دقائق قليلة وأمتار معدودة، فصلتهم عن الوصول إلى منزلهم، بقرية الدير الشرقى، كانت بالنسبة لهم لا تساوى شيئاً فى رحلة السفر التى قطعوا خلالها عشرات الكيلومترات والدقائق، لكنها كانت كفيلة أن تفصلهم عن رحلتهم فى الحياة، لتنقلهم إلى رحلة إلى العالم الآخر.

 

بعد انتشال 7 جثث..عمليات البحث مستمرة داخل ترعة الطويرات بقنا

قنا .. مصرع 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارتين بقرية الطويرات

 

 شهدت المنطقة سقوط السيارة داخل الترعة، وحاول الأهالي إنقاذ ما يمكن من الضحايا، لكن المحاولات كلها باءت بالفشل، نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وسقوط السيارة وسط المياه والظلام الدامس الذى حال دون رؤية واضحة للضحايا.

 

الدقائق مضت دون أن يتمكن الأهالى من الوصول للضحايا، وانتشالهم قبل أن تصل إليهم المياه وتتمكن منهم، ولم يبقى أمام قوات الإنقاذ النهري والأهالي سوى، انتشال جثثهم  وإيداعها سيارات الاسعاف التى نقلتهم فى مشهد حزين إلى مشرحة المستشفى الجامعى بقنا، وسط صرخات و آهات الحاضرين للمشهد الحزين.

 

نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى الجامعى بقنا، كان كفيلاً بمعرفة هوية الضحايا، حيث تبين أنهم ينتمون لأسرة واحدة بمنطقة نجع أبوعزالى بقرية الدير الشرقى، وكانوا قادمين من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وانتشر الخبر بالمنطقة لتتشح القرية بأكملها بالسواد حزناً على الضحايا.

 

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة أصفون أمام قرية الطويرات التابعة لمركز قنا، وتبين وفاة 7 أشخاص بينهم سيدات وأطفال.

بالانتقال والفحص تبين مصرع مستقلى السيارة، عقب سقوط سيارة كانت تقلهم من الغردقة إلى قنا، وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثث 7 ضحايا، وإيداعها سيارات الإسعاف التى نقلتها إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا قرية الدير الشرقى الظلام الدامس نجع أبوعزالى الطويرات مستشفى قنا الجامعى الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء انخفضت.. هبوط جديد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

500 ألف جنيه من تجار الذهب .. مفاجأة قوية بشأن التلاعب في الدمغات

الأهلي والزمالك.. عمرو أديب يعلن مفاجأة سارة للجماهير المصرية

تاريخ مصر العظيم| اكتشاف كنز أثري ضخم خلال أعمال الحفر لإنشاء مستشفى.. تفاصيل

قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

قرار عاجل من حكومة الشارقة يخص شهر رمضان

مخلص مش بيتفاوض.. شبانة يعلن عن صفقة جديدة في الأهلي

موضوعات متعلقة

مصرع رضيع وإصابة والده بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

عقب جولات مفاجئة .. إحالة المتغيبين عن العمل بمستشفيات قنا للتحقيق

ترشيحاتنا

الضرب حتى الموت| تفاصيل إنهاء حياة الصغيرة مكة بمنطقة السلام

زلزال قوي يضرب الصين

تعطيل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر

هل يوم الشك آخر يوم في شعبان أم 30 بالشهر؟.. انتبه

فحص ملابس فتاة الشروق يكشف تفاصيل جديدة .. مفاجأة

حسين لبيب يطالب جوميز بالبحث عن مباريات الأهلي والزمالك قبل نهائي كأس مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل مباراة الزمالك| مفاجأة صادمة لجمهور الأهلي.. ماذا طلب كولر؟

كأنه حقيقي.. نجاح استنساخ أول ماعز تبتي بالصين

اكتشاف أثقل ثقب أسود في الفضاء.. لن تصدق كم وزنه؟

الإنسان الغزال.. شاب يدور على رأسه داخل مول تجاري |فيديو

فيديو

كسور وتمزقات.. سمية الخشاب بين ضحايا رامز جلال 2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم

أمطار لمدة 3 أيام .. تحذير لتلك المحافظات

من الصباح حتى هذه الساعة .. التموين تعلن مواعيد صرف الخبز البلدي في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ