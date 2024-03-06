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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تعلن مواعيد إغلاق المحال التجارية خلال شهر رمضان

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا

أعلن ديوان عام محافظة قنا، فى بيان له اليوم، الأربعاء، عن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يومياً الساعة الثانية صباحًا.

وذلك مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

 

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وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن  المواعيد المشار إليها لا تنطبق على محال البقالة والسوبر ماركت، وبيع الفواكه والخضراوات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، والمخابز والأفران.

ووجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة تطبيق قرار غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك بكل حزم، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وشدد محافظ قنا، على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وناشد محافظ قنا، أصحاب المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار. 

 

قنا غلق المحال التجارية مواعيد اغلاق المحال شهر رمضان عيد الفطر خدمة التيك أواي

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