خطة شاملة للفرق الطبية بـ «صحة قنا» استعدادًا لشهر رمضان المبارك

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، عن رفع درجة الإستعداد القصوي داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة بقنا، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح بدران، بأن المديرية وضعت خطة شاملة للفرق الطبية وفرق الإشراف بالمديرية لمتابعة تقديم الخدمة الطبية بكافة منافذ الرعاية الصحية بمحافظة قنا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلي انعقاد غرفة العمليات بالمديرية علي مدار الشهر الكريم ومتابعة حالات الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية.

ووجه بدران، بتوفير رصيد كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة والأطقم الطبية في التخصصات العاجلة بكافة المستشفيات، موجهاً فرق الإشراف بالمرور الدوري علي المستشفيات للتأكد من وصول الرعاية الصحية اللازمة للمترددين علي تلك المنافذ خلال شهر رمضان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، بأنه جرى وضع خطة للطب الوقائي بمتابعة منافذ تقديم السلع الغذائية والمحلات داخل كافة مراكز المحافظة.